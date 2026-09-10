Haberler

Mahkeme Kararını Uygulamayan Memurdan Tazminat Tahsil Edilecek

Mahkeme Kararını Uygulamayan Memurdan Tazminat Tahsil Edilecek
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sayıştay Temyiz Kurulu, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan rektörlüğün ödediği manevi tazminat ve yargılama giderlerinin, kusurlu kamu görevlilerine rücu edilmesini kararlaştırdı.

İdare mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle kamu kurumunun ödediği manevi tazminat ve yargılama giderlerinin, kusurlu kamu görevlilerinden tahsil edilmesi gündemde. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 17 Nisan 2019 tarihli kararı, bu konudaki hukuki çerçeveyi netleştirdi. Karara göre, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan rektörlük, mahkeme masrafları ve manevi tazminat ödemek zorunda kaldı. Kurul, bu ödemenin önce üniversite bütçesinden yapılmasını, ancak tutarın kararı uygulamayan ve kusurlu bulunan kamu görevlilerine rücu edilmesini uygun buldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12. maddesi, memurların görevlerini dikkat ve özenle yapmasını zorunlu kılar. Memurun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğrarsa, zarar rayiç bedel üzerinden personelden karşılanır. Kanunun 13. maddesi ise, görev nedeniyle oluşan zararlarda davanın doğrudan memura değil, kuruma açılacağını düzenler. Kurum, ödediği zararı sorumlu personele rücu etme hakkına sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi

Galatasaray muhteşem başladığı geceyi hüzünle bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan iki kadın hayatını kaybetti

Evin damına çıkan iki kadın, feci şekilde can verdi
Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Hakeme değil, kendi takımına isyan etti
Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu

Gittiği ülkede ölümden dönmüş! Başbakan itiraf etti
Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

Hedefinde o isim var: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç

F.Bahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico karşılaştı! İşte kazanan