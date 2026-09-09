KPSS 2026/2 Merkezi Atama Tercihleri İçin Gözler Kılavuzda

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adaylar, KPSS 2026/2 merkezi atama sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından henüz yayımlanmayan KPSS 2026/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu nedeniyle tercih tarihleri ve açılacak kadrolar netleşmiş değil.

Geçen dönem KPSS 2025/2 yerleştirme tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları 7 Ocak 2026'da açıklanmıştı. Bu takvim doğrultusunda KPSS 2026/2 merkezi atama tercihlerinin Aralık 2026'nın son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından resmi bir başlangıç ve bitiş tarihi henüz duyurulmadı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da uygulandı. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026'da tamamlanacak ve lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da yapılacak, sonuçlar 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak. KPSS DHBT oturumu 1 Kasım 2026'da yapılacak ve sonuçlar 25 Kasım 2026'da duyurulacak. Kasım ayı sonunda tüm sonuçların erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin KPSS 2026/2 Tercih Kılavuzu'nu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi