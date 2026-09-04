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ABD kamu alımlarında yapay zeka test edilecek

ABD kamu alımlarında yapay zeka test edilecek
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ABD federal hükümeti, 1.9 milyon çalışanı için işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımını pilot projeyle deneyecek. Tech Force programı adayları, CodeSignal platformu aracılığıyla yapay zeka mülakatlarına tabi tutulacak ve sistem, görüşmeleri kaydedip özetleyecek. Amaç, alım sürecini hızlandırmak ve genç yetenekleri çekmek.

ABD federal hükümeti, yaklaşık 1,9 milyon çalışanı bulunan kamu personeli alım süreçlerinde yapay zeka teknolojisini test etmeye hazırlanıyor. İşe alımların ilk aşamasında özel sektörün gerisinde kalan hükümet, pilot bir uygulamayla bu alanda atılım yapmayı planlıyor. Pilot uygulama, teknoloji uzmanlarını iki yıllığına kamu görevlerine çekmek amacıyla başlatılan Tech Force programı adayları üzerinde denenecek. Başvuru havuzunun taranmasında ve ilk aşama mülakatlarında CodeSignal adlı yapay zeka platformunun araçları kullanılacak. Adaylar, önceden belirlenmiş standart soruları yönelten yapay zeka sanal temsilcileriyle görüşecek.

Sistem; sesli, görüntülü ya da metin tabanlı gerçekleştirilen mülakatları kaydedecek, dökümlerini çıkararak yöneticiler için özetleyecek. İşe alım sorumluları, nihai kararı bu yapay zeka özetleri ve dökümleri üzerinden inceleyip değerlendirebilecek. Personel Yönetimi Ofisi, kurumlara alım süreçlerinde yapay zekadan yararlanma tavsiyesinde bulunurken kritik kararlarda insan denetiminin korunması gerektiğini belirtiyor. Yönetim, hantal ve yavaş işe alım takvimini kısaltmayı ve yaşlanan kamu iş gücünü dengelemek için yeni istihdamın en az üçte birini kariyerinin başındaki genç profesyonellerden oluşturmayı hedefliyor. Yetkililer, pilot uygulamanın ardından yapay zekanın önümüzdeki yıllarda kamu mülakatlarında çok daha yaygın bir standart haline geleceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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