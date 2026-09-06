2026-KPSS Lisans Sınavı yoğun katılımla başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları bugün Türkiye genelinde başladı. Resmi verilere göre sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Adaylar kamu kurumlarında görev alma hedefiyle sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

İzmir'de sınav heyecanı kentin dört bir yanındaki okullarda hissedildi. Sınav merkezleri çevresinde yoğunluk oluşurken, okul girişlerinde emniyet mensupları ve ÖSYM görevlileri kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerini titizlikle yaptı. Kurallar gereği çanta, cep telefonu ve metal eşyalar sınav binalarına alınmadı.

Adaylar soruları yanıtlarken, okul bahçelerinde bekleyen aileler de heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Veliler, çocuklarının aylardır süren çalışmalarının karşılığını almasını umut ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi