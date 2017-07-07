Memur-Sen Suriyeli Kadın ve Çocuk Cinayetini Kınadı

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve çocuğun öldürülmesini kınayan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, "Vahşetin sorumlusu, ülkemizde Suriyeli nefreti oluşturmaya çalışan provokatörlerdir. Aynı zamanda cinayete ortaktır" dedi.



Memur-Sen İl Temsilcisi Numan Şeker, sendika binasında yaptığı açıklamayla Sakarya'da yaşanan vahşi cinayeti kınadı. Anadolu tarihinin her devrinde milletimizin mazluma ve mağdura kucak açtığını ifade eden Numan Şeker, "Ülkemizde bugün Suriye'den 3 milyon muhacir kardeşimiz var. Ekmeğimizi bölüyor, acıyı paylaşıyor ve yanı başımızda cereyan eden 'emperyal tezgah'ın bitmesi için ülke olarak mücadele ediyoruz. Dünyanın takındığı tavrı ve muhacirlere karşı utanılası tutumlarını haklı olarak eleştiriyoruz. İnsanlığın sınıfta kaldığı günler yaşanıyor" dedi.



Ülkemizde kirli emellerini gerçekleştirmek için Suriyeli muhacirler üzerinden toplumsal çatışma çıkarmayı hedefleyen alçakların olduğunu hatırlatan Şeker, "Sokağı karıştırıp halktan alamadıkları yetkiyi sokaktan ve kargaşadan devşirmek isteyen kifayetsiz muhterisler, asla başaramayacaklardır. Son günlerde, insanlıktan nasipsiz bu organize güruh, maksatlı olarak Suriyeli nefreti oluşturmak için yoğun provokasyon içerisindedirler" diyerek açıklamasına şöyle devam etti: "Milletimizin sağduyusuna toslayan ve her defasında ders almayan arsızlar, en ufak fırsatı ganimet biliyor ve sürekli nefret körüklüyorlar."



"Utanılacak bir hadise"



Sakarya'da cereyan eden olayın millet olarak utanılacak, utancından yerin dibine girilecek bir hadise olduğunu vurgulayan Numan Şeker, "Kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir cinayet. Sakarya gibi adamca duruşuyla memleketin göğsünü kabartan bir şehrin canını sıkan bir utanç. Bu vahşetin sorumlusu, ülkemizde Suriyeli nefreti oluşturmaya çalışan sefiller ve provokatörlerdir. Aynı zamanda cinayete ortaktırlar" diye konuştu.



Açıklamasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ilgili bir istatistiki de paylaşan Şeker, "Ülkemize sığınan 2 milyon 176 bin 76 Suriyeli üzerinden yapılan bir incelemeye göre; Türkiye'de Suriyelilerin yüzde 72'si kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkek. Çalışabilecek durumda olanlar ise kalabalık nüfusa bakıyorlar. Yer yer ziyaretler yapıp, yardım dağıtımına gittiğimizde buna şahit oluyoruz. Onların içinde bulunduğu, yaşadığı sıkıntıların yanında bizlerin günübirlik yaşadığı ufak tefek stresleri, sıkıntı görmek ar etmemektir" şeklinde konuştu.



Devletin katilleri asla cezasız bırakmayacağına inandıklarını belirten Şeker, "Şerefli şehir Sakarya'mız mazlumların cenazesine sahip çıkacaktır elbet. Devletimiz ise katilleri asla cezasız bırakmayacaktır. Mazluma ve mağdura sahip çıkan, Suriyeli muhacire kucak açan millet olarak, taşıdığımız onura kimse gölge düşürmemeli, provokasyona gelinmemeli" diyerek sözlerimi şu cümlelerle noktaladı:



"Unutmayalım ki; Suriye'de yaşanan savaş, Suriyeli kardeşlerimiz için imtihan olduğu kadar bizim için de imtihandır. Kardeşliğimiz ebedidir. Ensar ve muhacir örnekliğimiz, ahiretimizdir. Millet olarak Doğu Türkistan'a, Musul ve Kerkük'e, Karabağ'a, Filistin'e, Arakan'a, Myanmar'a, Yemen'e, Suriye'ye ve tüm mazlumlara duyarlı olmaya devam edeceğiz. Milletimizin ana karakteri olan 'adamlık' vasfına sefiller gölge düşüremeyecektir." - BURSA