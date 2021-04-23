Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: "Egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tehdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür"
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Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: "Egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tehdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür"

Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: 'Egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tehdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yine böyle bir Cuma günü, Yasini şeriflerin ve Buhari-i şeriflerin okunarak, halkın yoğun katılımı ile Hacı Bayram Camiinde kılınan Cuma namazı sonrası dua ve tekbirlerle açılışının 101.sene-i devriyesini tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi: İstiklal ve istikbal mücadelemizin, özgür irademizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembol değeri ve kurumsal ifadesidir. Millet Meclisinin açılışı; beşeri tüm vesayet kurum ve odaklarının, meclis ve millet iradesi üzerinde olmayacağının ilanıdır. Hür ve bağımsız yaşamanın, beşeri herhangi bir güce ve kuvvete dayanmadan, yalnızca milletin iradesiyle kazanıldığının ve bu irade birliği ile geleceğe taşınacağının milletçe tarihe atılmış imzasıdır. Millet'in attığı bu imzanın üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen, yakın tarihimizde,15 Temmuz gecesinde kanlı,kahpe darbe ve işgal girişiminde görülmüştür ki, varlığımızı, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi yok ederek, bu milletin iradesini emperyalist güçlere peşkeş çekecek sinsi tuzak ve girişimlere karşı, iradesini ve gövdesini ortaya koyarak geçit vermeyip gerekli dersi vermiş ve imzasına sahip çıkmıştır. TBMM'nin 101.yılında şua üzerinde yaşadığımız bu vatanı bize armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin ve dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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