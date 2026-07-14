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Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü
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Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkması altın piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Ons altın yüzde 2,9 değer kaybederek son 17 ayın en sert günlük düşüşünü yaşarken, gram altın da haftaya yaklaşık yüzde 2,5 kayıpla başladı. Piyasaların gözü şimdi ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Fed'in faiz kararına çevrildi.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden 80 doların üzerine çıkması, altın piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Güvenli liman olarak görülen altın, bu kez yükselmek yerine satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Ons altın, önceki işlem gününü yüzde 2,9 değer kaybıyla 4.001 dolardan tamamladı. Böylece altın, son 17 ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Yeni güne de satışlarla başlayan ons altın 3.983 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla toparlanan ons altın, sabah saatlerinde 4.015 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA DA KAYIP YÜZDE 2,5'E ULAŞTI

Ons altındaki düşüş gram altını da etkiledi. Gram altın güne 6.070 TL seviyesinden başlarken, geçen haftayı 6.222 TL'den kapatmasının ardından haftalık kayıp yaklaşık yüzde 2,5'e ulaştı.

Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altın 6.085 TL, çeyrek altın ise 9.960 TL'den satılıyor.

SATIŞ BASKISININ NEDENİ NE?

Analistlere göre ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, dolar endeksini 101,2 seviyesine yükseltti. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 ile Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 4,60'ın üzerine yükseldi.

Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetinin artması, yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar şimdi ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Verinin beklentilere paralel ya da üzerinde gelmesi halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisinin güçlenebileceği ve bunun altın fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 77 olarak fiyatlıyor. Analistler kısa vadede ons altında 3.942 dolar seviyesini destek, 4.200 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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