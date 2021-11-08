Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Vali Baruş'u Ziyaret Etti

MALATYA (Habermetre) - Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ile Vali Baruş'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Memur-Sen il temsilciliği binasının açılış törenine geldiğini ifade eden Ali Yalçın, Vali Baruş'u açılışa davet ederek yapmış oldukları sendika faaliyetleri hakkında Vali Baruş'a bilgiler verdi.

Demokrasimizin en önemli kazanımlarından olan sendika faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Aydın Baruş yürüttükleri çalışmalarda Başkan Yalçın'a başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Vali Aydın Baruş ve Başkan Yalçın, Memur-Sen İl Temsilciliği binasının Derme Sokakta bulunan açılış törenine katıldı.

Açılış törenine Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydın Baruş burada yapmış olduğu konuşmasında; "Sendikalar 3 temel işlev açısından önemli. Çalışanların sosyal, ekonomik ve özlük haklarını savunurken, onların iyileştirilmesi, çalışma ortamlarının iyi hale getirilmesi için mücadele ederken diğer taraftan kendi mensuplarının hem mesleki anlamda hem de genel anlamda kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini verme açısından büyük önem taşıyorlar. Sendikalar sadece kendi üyeleri ile ilgili faaliyetlerde değil aynı zamanda toplum için gerekli olan, toplumun ihtiyacı olan sosyal faaliyetleri, sosyal yardım ve iyileştirme faaliyetleri konusunda da son derece aktifler. Toplum için son derece önemli olan Afet ve Acil Yardım Kurtarma Hizmetlerinde de Memur-Sen'in yer almak üzere ekipler kurduğunu ve bu çalışmalarda aktif rol almak gayesinde olduklarının bilgisini öğrendim ve son derece memnun oldum. Çünkü genç sendika mensuplarımızın toplumun afetler konusunda ihtiyacı olan bu ekipleri oluşturması hem onlara yardım hem de çalışanların sosyal konulara duyarlılığının arttırılması bakımından da son derece önemli. Bu hizmet binası diğer sendikalara örnek olur ve onlarda standartları yükselterek çok daha güzel hizmetler verirler" dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından Memur-Sen İl Temsilciliği binasının açılışı katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

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