Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek
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Memur Sen, Kızılay

Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek

Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: " Kızılay, İHH, Deniz Feneri'ne toplamda 1 Milyon TL bağışta bulunuyoruz" "Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına da Memur-Sen olarak ayrıca 1 Milyon...

31.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:01

Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

" Kızılay, İHH, Deniz Feneri'ne toplamda 1 Milyon TL bağışta bulunuyoruz"

"Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına da Memur-Sen olarak ayrıca 1 Milyon TL bağışta bulunuyoruz"

" Toplamda 2 milyon TL bağışla bu sürece ilişkin duyarlılığımızı kurumsal anlamda ortaya koymuş olacağız"

" Genel başkanlar olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kızılay, İHH, Deniz Fenerine salgına dayalı mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları amacıyla toplamda 1 Milyon TL bağışta bulunuyoruz. Bununla kalmıyoruz dün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına da Memur-Sen olarak ayrıca 1 Milyon TL bağışta bulunacak ve toplamda 2 milyon TL bağışla bu sürece ilişkin duyarlılığımızı kurumsal anlamda ortaya koymuş olacağız.Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız" dedi.

Memur-Sen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" çağrısıyla ülke genelinde başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek verdiğini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Genel Merkezde gerçekleşen toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin ilk andan itibaren salgına karşı idari ve insani tedbirler noktasında önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Salgınla mücadelede "evde kal" ve "hayat eve sığar", sloganlarının tedbirli davranmanın anahtar çağrıları olduğunu ifade eden Yalçın, "Salgın nedeniyle oluşan, oluşacak mağduriyetlere karşı tereddütsüz dayanışmanın anahtar kavramı 'vefa', kilit eylemi ise hiç şüphesiz 'infak'tır. Bugün bunun için bir aradayız. 'Şimdi Vefa Zamanı' çağrısıyla, içinde bulunduğumuz süreçte dara düşenlere, sıkıntıya girenlere, mağdur olanlara destek veriyoruz ve herkesi destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Temassız hayatın; üretim süreçlerinin, ticari ve sınai faaliyetlerin, eğitim başta olmak üzere bir çok kamu hizmeti ile bir çok özel sektör faaliyetinin durmasına neden olduğuna işaret eden Yalçın, "Günlük çalışan, günlük kazanan ve ihtilacını karşılayan bir çok insan, ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden mahrum durumdalar. İnsanlar, hayatlarını sürdürmek için çalışmak, hayatta kalmak için ise evde kalmak zorundalar. Bu çelişkinin ürettiği ve üreteceği mağduriyetlere gözlerimizi kapayamayız. Kesinlikle uyulması gereken bir husus var; zorunlu olmadıkça herkes salgınla mücadele noktasında evde kalmalı. Fakat yine kesinlikle olması gereken bir başka husus var; hiç kimse salgınla mücadele sürecinde de zorda kalmamalı, yalnız kalmamalı, darda kalmamalı. Hayatı eve sığdırdığımız bugünlerde insanlığı, vefayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı da vakte sığdırmalıyız" şeklinde konuştu.

Devletin, virüsün ve mücadelenin gereği olan tedbirlerin üreteceği olumsuzlukları minimize etmek adına; ertelemeden, teşvike, finansal destekten, borç ötelemeye birçok uygulamayı devreye soktuğunu vurgulayan Yalçın, "Medeniyetimiz bir yandan 'insanı yaşatan devlet' tarzının, diğer taraftan da 'her şeyi devletten beklemeyen millet' tavrının örnekleriyle doludur. Bugün de böyle bir örneği vermenin tam zamanıdır. Biz de millet olarak, birey olarak, ülkenin sivil toplum kuruluşları olarak zor zamanlarda zora talip olmalı ve sorumluluk almalıyız" dedi.

"Şimdi Vefa Zamanı" çağrısıyla üyelerini ve vatandaşları yardım kampanyalarına desteğe davet eden Yalçın, "Bu çerçevede, Büyük Memur-Sen ailesinin 1 Milyonu aşan üyesinin vefa haykırışıyla, infak duruşuyla; Kızılay, İHH, Deniz Fenerine salgına dayalı mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları amacıyla toplamda 1 Milyon TL bağışta bulunuyoruz. Bununla kalmıyoruz dün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına da Memur-Sen olarak ayrıca 1 Milyon TL bağışta bulunacak ve toplamda 2 milyon TL bağışla bu sürece ilişkin duyarlılığımızı kurumsal anlamda ortaya koymuş olacağız.Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak bir aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili kurum ve kuruluşlara çek takdiminin gerçekleştirildiği toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İHH genel başkanı Bülent Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Deniz Feneri enel baBşkanı Mehmet Cengiz ve Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri ile konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları katıldı.

Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek

Kaynak: İHA

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Memur-Sen'den milli dayanışma kampanyasına ve yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon liralık destek
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