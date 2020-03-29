Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler
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Bodrum

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler Bodrum'dan memleketlerine dönmek isteyen işçiler otobüs fiyatını duyunca isyan etti Bodrum'da inşaatta çalışan işçiler, memleketlerine geri dönebilmek için Van'dan otobüs getirtti.

29.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:46
Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

Bodrum'dan memleketlerine dönmek isteyen işçiler otobüs fiyatını duyunca isyan etti

MUĞLA - Bodrum'da inşaatta çalışan işçiler, memleketlerine geri dönebilmek için Van'dan otobüs getirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamındaki yüzde 50 sınırlamasından dolayı gidiş için 500 TL istenince 200'den fazla işçi memleketine gidemedi.

Bodrum'da çeşitli şantiyelerde çalışan Vanlı işçiler, inşaatlarında faaliyet sona erince memleketlerine dönmek istedi. Şehirlerarası otobüs seferlerine kısıtlama getirildiği için Van'dan araç getirten inşaat işçileri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu taşıma kararından dolayı gidiş ücreti için 500 TL istenince Bodrum'da kaldı. İşçiler, Bodrum Sanayi Sitesi'nde toplandı. Çoğunluğun yeni geldiği ve ceplerinde para olmadığı ifade edilen işçiler, yetkililerden yardım istedi.

İşçilerden Okan Gören, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu işçilerin çoğu yeni geldi, ceplerinde 5 kuruş para yok. Memleketten araç istedik. Araçlar geldi fakat sınırlı yolcu taşıyabildikleri için 500 TL istiyorlar. Kimsenin o parayı verecek gücü yok. Burada herkes mağdur. Arkadaşların hepsi inşaat sektöründe çalışıyor. 200'ün üzerinde kişi var."

Van'dan 5 araç geldiğini ifade eden Okan Gören, "Yolcu sayısında kota belirlenmiş. Bu kotaya göre araç sahipleri zarar ediyor diye kişi başı 500 TL isteniyor. Şu anda o parayı verecek durumda değiliz. Millet sokakta kaldı. Zaten kotadan dolayı herkes de otobüse binemeyecek. Bu insanların bu akşam sokakta kalma durumu var. Vahim bir durum" dedi.

Belediye sahip çıktı

Memleketlerine dönmek isteyen işçilerin yaşadığı sorun, devreye giren Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle çözüldü. Ayarlanan 14 otobüs ile 200'den fazla işçi, gece saatlerinde evlerine doğru yola çıktı. Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla, Bodrum'da kalan işçilerin çeşitli illere gönderilmesi için 14 otobüs ayarlandı. İşçiler normal yol ücretini kendi ceplerinden öderken, aradaki farkı ise Bodrum Belediyesi üstlendi. Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Yaşar Çelikhan'ın koordine ettiği çalışmalar sonrası akşam yemeği ikram edilen işçiler; dezenfekte edilmiş, Yeşil Koltuk uygulaması kapsamındaki otobüslere alındı. İşçilerin otobüslere alınmadan önce sağlık kontrolleri yapıldı, ayrıca seyahat esnasında kullanmaları için maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

Öte yandan, gönderilen işçilerin yanı sıra biletleri pahalı bulan bazı inşaat işçileri otogarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

Kaynak: İHA

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Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

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