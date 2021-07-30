Memleketinde yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın iç yüzünü anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Antalya'daki vatandaşlara destek için bölgeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklaması sırasında bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlarımız gergindi" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlarla ilgili basın açıklaması düzenlendi.