Memleketinde yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın iç yüzünü anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Antalya'daki vatandaşlara destek için bölgeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklaması sırasında bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlarımız gergindi" ifadelerini kullandı.