Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
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Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılan Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra olağanüstü kurultay isteyen ancak CHP Genel Merkezi tarafından talebi karşılanmayan Muharrem İnce, ekibiyle birlikte partiden istifa ederek, 1000 Günde Memleket Hareketi adlı oluşum kurmuştu.

Memleket Hareketi ile birlikte Türkiye'yi gezmeye başlayan İnce, bir yandan da hareketi partileştirmek için çalışmalarına devam ediyordu.

Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Geçtiğimiz günlerde logosu sosyal medyaya sızan Memleket Partisi'nin resmi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

HAKKI AKALIN, GAYE USLUER VE TEĞMEN ÇELEBİ İLETTİ

Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na kurucular kurulu üyeleri Hakkı Akalın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Mert Ünlü, Gaye Usluer ve Serkan Ufuk Akgün tarafından ulaştırıldı.

Memleket Partisi heyeti, İçişleri Bakanlığı çıkışında parti dilekçesiyle poz verdi.

HAKKI AKALIN GENEL SEKRETER, GAYE USLUER PARTİ SÖZCÜSÜ

Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinden bu yana teşkilatlanma çalışmalarını yürüten Hakkı Akalın'ın partinin genel sekreteri olması beklenirken, kısa süre önce CHP'den istifa eden Eski Milletvekili Gaye Usluer de parti sözcüsü oldu.


Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
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