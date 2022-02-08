Meme kanseriyle mücadele eden Fulden Uras, ameliyat oldu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fulden Uras, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan ünlü isim, yeniden hastanelik oldu.

"SAĞ MEME İLE BAŞIM DERTTE DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Hastalığının nükseden Fulden Uras, İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan şarkıcı, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok" ifadelerini kullandı.

"AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ"

Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.