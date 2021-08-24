MELİKGAZİ'DEN EĞİTİME BÜYÜK KATKI
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MELİKGAZİ'DEN EĞİTİME BÜYÜK KATKI

MELİKGAZİ'DEN EĞİTİME BÜYÜK KATKI
Habermetre - Haberler | Toplum

3 Ayrı Mahalleye 3 Yeni OkulOlağanüstü toplanan Melikgazi Belediye Meclisi Germir, Esenyurt ve Erenköy Mahallesi'ne yapılması planlanan okulların protokolünü imzalamak üzere yetki alınmasını görüşerek karara bağladı.

3 Ayrı Mahalleye 3 Yeni Okul

Olağanüstü toplanan Melikgazi Belediye Meclisi Germir, Esenyurt ve Erenköy Mahallesi'ne yapılması planlanan okulların protokolünü imzalamak üzere yetki alınmasını görüşerek karara bağladı.

Melikgazi ilçesinde okul, sosyal tesis, cami, sağlık merkezi gibi ihtiyaçların bir bir giderildiğini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Güzel bir gelişme üzerine Melikgazi Belediyesi Meclisi'miz olağanüstü toplandı. Hayırseverimiz Mehmet Altun'un katkılarıyla yapılacak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları için protokol imzalamak üzere yetki alınmasını görüşerek karara bağladık. Hayırseverimiz Sayın Mehmet Altun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı ile yapılan bağış sözleşmesi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Meclisimizde karar aldık. Germir Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul ve 7 derslikli anaokulu, Esenyurt Mahallesi'nde 24 derslikli ortaokul ve Erenköy Mahallesi'nde 24 derslikli lise binası yapılması karşılığında Hazine taşınmazlarının belirlenerek Belediyemize devredilmesi ile ilgili hayırsever Mehmet Altun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı ile yapılan bağış sözleşmesi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere ve yapılacak işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Mehmet Amcanın Türkiye genelinde bir çok hayrı var. 10 okul ve 1 caminin Kayseri'ye yapılmasını isteyen hemşehrimiz hayırsever Mehmet Altın Amcamıza şehrimize ve ilçemize yaptığı bu güzel hayırlar çok teşekkür ediyoruz. 3 ayrı mahallemize yapacağımız ve eğitime büyük katkı sağlayarak ihtiyaçları karşılayacak olan bu okullarımızın şimdiden ilçemize hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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