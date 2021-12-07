Melikgazi'de 32 metruk yapı yıkıldı

Melikgazi Belediyesi, 2021 yılında 32 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 83 yapı yıkılırken, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Erenköy Mahallesi'ndeki metruk yapılar da yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmet odaklı çalıştıklarını, atıl halde ve tehlike arz eden binaları anlaşarak yıktıklarını belirtti.

Vatandaşları tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırdıkları gibi bunların yerine modern yaşam alanları inşa etmeyi amaçladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalar çevre için tehlike arz eden metruk yapı stoku eriyinceye kadar devam edecek. Çevreyi tehdit eden tehlikeli ve metruk yapılar, halkımızın can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Ayrıca bu yapılar genel asayiş açısından da risk teşkil ediyor. Uygunsuz çoğu işlerin ve çeşitli suçların mekanı haline gelebilen bu yerler ayrıca görüntü kirliliği oluşturuyor. Eski binaları anlaşıp yıkıyor, yerine yol, park gibi hizmetler yapıyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 40 yapının yıkımını yapacağız. İlçemizin güzelleşmesi vatandaşlarımızın konforu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."