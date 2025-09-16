Melih Karakaya, gerek girişimci ruhu gerekse toplum yararına olan hassasiyetiyle Karakaya, gelecek yıllarda da adından sıkça söz ettirecek önemli bir figür olmaya devam ediyor. Melih Karakaya kimdir? Melih Karakaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MELİH KARAKAYA KİMDİR?

Melih Karakaya, 1986 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, kökleri üç kuşaktır Beykoz Paşabahçe'ye dayanan bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Beykoz'un kültürel ve sosyal dokusu içinde geçiren Karakaya, hem eğitim hem de kariyer hayatında edindiği başarılarla tanınmaktadır.

EĞİTİM HAYATI

Melih Karakaya, ilkokul eğitimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra ortaokul öğrenimini Paşabahçe Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde bitirdi. Akademik hayatına yükseköğrenim ile devam eden Karakaya, Beykent Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans dereceleri aldı.

Eğitim hayatını sürekli geliştirme hedefiyle ilerleten Karakaya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Kentleşme Risk Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte, "Beykoz'da İmar Durumu ve 2B Arazileri" üzerine proje çalışması yaparak kentsel planlama ve risk yönetimi alanlarında uzmanlaştı. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Siyaset Okulu Programı'nı ve Mudanya Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Eğitimini de başarıyla bitirdi.

İŞ HAYATI VE PROFESYONEL DENEYİM

Melih Karakaya, iş dünyasına 2009 yılında İndex Bilgisayar firmasında Müşteri Yöneticisi olarak adım attı. Bu görev, onun kurumsal iş süreçlerini öğrenmesine ve sektörde deneyim kazanmasına olanak sağladı.

2012 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2013 yılında global bir teknoloji firmasında kariyerine devam etti. Burada 12 yıl boyunca görev yapan Karakaya, Kıdemli Satış Müdürü pozisyonuna yükselerek, satış stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Teknoloji ve bilişim alanındaki birikimi, onu sektöründe saygın bir konuma taşıdı.

SİYASİ YAŞAMI

Melih Karakaya'nın siyasetle tanışması 2008 yılında CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları'nda Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle oldu. Genç yaşta siyasete atılan Karakaya, bu süreçte hem teşkilat yapısı hem de yerel siyaset dinamikleri üzerine deneyim kazandı.

Daha sonraki yıllarda CHP Beykoz İlçe Delegeliği ve İl Delegeliği görevlerinde bulundu. Siyasette aktif bir rol üstlenen Karakaya, yerel düzeyde sosyal sorunlara duyarlılığı ve gençlerle kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekti.

STK ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL KATKI

Melih Karakaya, sadece iş ve siyaset alanlarında değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir. 2014 yılında Mesudiye Gençlik Platformu'nda Başkanlık yaparak gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sundu.

Halen Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu üyeliği, İstanbul Mesudiyeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve MEGEV Mütevelli Heyeti üyeliği gibi önemli görevleri sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye Bilişim Derneği üyeliği de bulunan Karakaya, birçok farklı sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak yer almakta, toplumsal fayda üreten projelere destek vermektedir.

KİŞİSEL YAŞAMI VE YETKİNLİKLERİ

Melih Karakaya, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve bu sayede uluslararası platformlarda da etkin bir iletişim kurabilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Karakaya, hem aile yaşantısına hem de yoğun iş temposuna dengeli bir şekilde vakit ayırmaktadır.

Disiplinli çalışma tarzı, liderlik özellikleri, teknoloji ve kentleşme alanındaki akademik birikimiyle öne çıkan Karakaya, kariyerine farklı alanlarda katkı sunmaya devam etmektedir.