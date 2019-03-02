Mehmet Tosun Turizmcilerle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrumlu turizmcilerle bir araya geldi.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen buluşmaya Bodrumlu turizmciler yoğun ilgi gösterdi. "Turizm Buluşması" başlığı altında gerçekleşen organizasyona BODER Başkanı Halil Özyurt, TÜRSAB Bodrum Başkanı Yüksel Arslan, Yarımada genelinde otel, bar ve restoranların işletme sahipleri ve yöneticileri, çalışanları ile İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayları katıldı.

Mehmet Tosun, turizmcilere hitaben yaptığı konuşmasına, "Bodrum'da uzun bir süreden bu yana emek sarf eden, gayret sarf eden sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarım, TÜRSAB başkanım, BODER başkanım ve her şeye rağmen, her türlü eksikliğe rağmen Bodrum'da misafir ağırlamaya çalışan, sektörü ayakta tutmaya çalışan işletme sahiplerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, 31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirdiğimiz bu 'Turizm Buluşması'na hoş geldiniz, sefa getirdiniz" diyerek başladı.

Mehmet Tosun; "1 Nisanda Misafir Ağırlayacağımızın Bilinciyle Bir Çalışmamız Yok"

Mehmet Tosun, yerel seçimlerin hemen ardından turizm sezonun başladığını belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

"171 Bin nüfusumuzla neredeyse 5-6 kat fazla, milyonların üzerinde misafir ağırlamaya çalışıyoruz ama sorunlarımız, sıkıntılarımız var, sorunlarımızı biriktirerek geleceğe yürümeye çalışıyoruz. Bakın şimdi 31 Mart'ta yerel seçimlerimiz var ve 1 Nisan'dan itibaren de otellerimize misafir almaya başlayacağız, hiç gündemimizde mi? Değil. Biz seçimlerimize odaklanmış durumdayız, evet seçimler önemli ama turizm kenti olan Bodrum Yarımadamızda, ilçemizde maalesef ve maalesef 1 Nisan'da misafir ağırlayacağımızın bilinciyle bir çalışmamız yok. Bunun için biz sizlerle birlikteyiz ve sizlerle bugün turizm sektörünü ve sektörümüzün sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldik."

Tosun; "Sorunlarımızla Yüzleşmeliyiz"

Bodrum'da sorunların ötelendiğine dikkat çeken Mehmet Tosun çevre ve deniz kirliliğine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi;

"Saygıdeğer hemşehrilerim, Bodrumumuz bir marka, bir dünya markası, buna bir itirazımızda yok ama isimle marka olmamızın, ismimizde dünya genelinde söz ettirmenin bir faydası yok. Rakiplerimiz var, alternatiflerimiz çoğalmaya başladı. Bodrum Güvercinlik'ten itibaren ilçeye girdiğimiz andan itibaren artık sıradanlaşan, yapılaşan, betonlaşan, sorunlarıyla birlikte, hormonlu bir şekilde büyüyen, altyapısı olmayan, sel felaketleriyle, çöp yangınlarıyla sık sık isminden söz ettiren bir yer haline geldi. Ben esasen bir arkadaşınız olarak siyasetçiliğin ötesinde bu tür haberleri gördüğümde üzülüyorum, burada doğmuş büyümüş bir arkadaşınız olarak inanın utanıyorum. Biz bu şartlarda bu şehirde, bu kentte sürdürülebilir bir yaşamı planlayamayacağımız gibi turizmi de yapamayız. Sorunlarımızla yüzleşmemiz lazım. Bugün şu salonda toplantı yaptığımız sırada Turgutreis Ali Hoca Burnu'ndan 10 bin metreküp atık suyumuz maalesef ve maalesef açıkta denize bırakılıyor. Bodrum'un birçok noktasında arıtma tesisi problemlerimiz var. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Bodrum Yarımadamızda ve denizi bir kenara bıraktığınızda neredeyse hiçbir özelliği kalmayan Bodrum'umuzda denizi her gün kirletiyoruz. Biz farkında değiliz Turgutreis'teki olayı denizin altında olduğu için farkında değiliz. Karadan denize kirlilik yükü her geçen gün artıyor ve bunun farkında değiliz."

171 Nüfuslu Bodrum'da 171 Bin Konut ve İşyeri Var

İlçede hiçbir kriter gözetmeksizin bir çok işyerinin açılarak işyeri enflasyonun yaşandığını belirten Mehmet Tosun şunları söyledi;

" Maalesef ki 171 bin kişinin yaşadığı Bodrum Yarımadamızda bugün 171 bin konut ve iş yerimiz var. Neredeyse bir binada bir kişi yaşıyor değerli hemşehrilerim. Elimizde hiç veri yok, mesela BODER Başkanımız Sayın Halil Özyurt'la, TÜRSAB Başkanımız Sayın Yüksel Arslan'la zaman zaman görüşüyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Onlar elindeki bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Bugün yatak sayımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Turizm işletmeleriyle ilgili işte bir veri var, belediye işletmelerinin sayısını bilmiyoruz, 17 bin iş yerimiz var, her alanda enflasyon yaşadığımız gibi iş yeri artışında da bir planlamamız olmadığı gibi neredeyse bir buçuk milyon sabit nüfusa yetecek iş yeri sayımız var ve bunlar hep birbirinin tekrarı. Hiçbir kritere dayanmadan açılıyor. Ben yasakçı bir zihniyete asla taraftar değilim ve karşıyım. Katılımcılıkta, planlamadan, sürdürülebilir bir ticari hayattan ve yaşamın yanındayım. Ama bizim hakikaten bu dünya markası üç tarafı denizlerle çevrili burada yaşamaktan, burada turizm yapmaktan mutlu olduğumuz bu kentin sorunlarıyla yüzleşip çözüm üretmemiz gerekiyor. Başka çaremiz yok."

"Bodrum'da Yaşayan Herkes Doğrudan ya da Dolaylı Olarak Turizmci"

Turizm sektörünün çok geniş bir alana yayıldığını belirten Mehmet Tosun şunları söyledi;

"Turizm sadece sizlerin aktif olarak yaptığı misafir ağırladığımız sektör de değil. Herkes turizmci Bodrum'da, bugün, Güvercinlik'ten girdiğimiz zaman ilçeye, hatta havalimanından başlayalım, oradan yolcuyu Bodrum'a getirecek olan taksi şoförü arkadaşımız bizim turizmdeki ilk yüzümüz. Belediye zabıtalarımız, restoranlardaki garsonlarımız, oteldeki resepsiyon görevlimiz, dolmuş şoförümüz, sahildeki işletmelerde çalışan arkadaşlarımız, kamu kurumlarında çalışan memurlarımız ve Bodrum'da yaşayan 171 bin nüfusun tamamı turizmle doğrudan yada dolaylı direkt ilgileniyor arkadaşlar. Bu meseleyi bu nedenle genel bütüncül bir bakış açısıyla ele almamız gerektiğini düşünüyorum."

"Biz Sizi Önemsiyoruz"

Gece gündüz çalışıp proje ürettiklerini belirten Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti;

"Bu biriktirmiş olduğumuz sorunları da tarihin çöplüğünde geri bırakacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışıyoruz, proje üretiyoruz. Bugün aramızda, Bodrum'un bir dönem Kaymakamlığını yapmış, sonra Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve oradaki görevlerinde turizm konusunda görev ifa etmiş, aynı zamanda Turizm Tanıtma Genel Müdürlüğü yapmış Cumhur Güven Taşbaşı var. Bakın Ortakent Yahşi'mizin son dönem belediye başkanı, bir turizmci, İYİ Parti'nin kurucu başkanı benimde siyaset yapmaktan son derece keyif aldığım kardeşim diye söylediğim Mehmet Onur Şahbaz var. Yine Bodrum merkeze indiğimizde özellikle kış aylarında mekanlarını açık tutabilmek için canı gönülden uğraşan, bir çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev alan, eğlence sektöründeki arkadaşımız Sayın Atilla Serttaş var. Bu sunumu yapan ve turizm konusunda bundan sonraki projelerimizde hep yanımızda olacak olan profesyonel olarak bu işi yapan Serdal Sarıl arkadaşımız var. Yine deniz turizmiyle uğraşan, günübirlik ve mavi yolculukta tekneleri olan Kumbahçeli Volkan Çiçek var. Gençlik kollarımızdan meclisimize aday olan, genç bir kızımız hanımefendi Yudum Ergün var. Saygıdeğer hemşehrilerim biz turizme o kadar önem veriyoruz ki Mehmet Tosun ve ekibindeki turizmci sayısı başka siyasi partide yok. Biz sizi önemsiyoruz, siz bizim için önemlisiniz."

Mehmet Tosun;"Burada Bizim Geleceğimiz Turizm, Kültür ve Sanatta"

Bodrum'da inşaata dayalı bir geleceği düşünmediğini belirten Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti;

" Burada inşaata dayalı bir geleceği düşünemiyorum, biz ihtiyaca binayen yapılaşmamız gerekiyor. Burada bizim geleceğimiz turizm, kültür ve sanatta, Bodrum'un bir kültür kenti olmasında. Bunun için biz bu arkadaşlarımızla birlikte, meslek odaları temsilcilerimizle, bakanlığımızla, siz değerli dostlarımızla birlikte kentimizin sorunlarını çözerek geleceğe yönelik taşıyacağız, planlayacağız, daha çok kazanacağız. Buradaki insanımızda, sizlerde daha çok mutlu olacaksınız. Bakın önümüzde bir yerel seçim var. Yaklaşık 30 gün sonra seçime gidiyoruz ve herkesin bir oyu var, oyunuz kıymetli. İnanın seçtiğiniz belediye başkanını beş yıl değiştirme şansınız yok bunun farkında olun. 31 Mart'ta sandığa giderken, şahsıma ve arkadaşlarıma da inanmıyorsanız bize de oy vermeyin. Çünkü her kaybettiğimiz beş yıl sorunları da eklediğimiz zaman, kayıpları da eklediğimiz zaman bizim kayıp hanemize 10 yıl olarak yazıyor. Ben sık sık dile getiriyorum; Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bir durum tespiti yapmak için ifade ediyorum. Biz belediye hizmetleri konusunda 20 yıl geriden geliyoruz. Biliyorum aramızda beş yıldızlı otellerin sahipleri var, küçük işletme sahipleri var, birçok otelcimiz neredeyse bir belediye gibi her türlü alt yapı hizmetini kendi çözmeye çalışıyor. Denizden arıtma yapıp suyunu karşılayan, arıttığı suyu tekrar belediyemizde olmayan bir şekilde geri dönüşüm hatlarıyla peyzaj alanlarını sulayan, yeri geldiğinde çöpünü toplayıp peyzaj atıklarını katı atık tesisine götüren turizmcilerimiz var. Bu şartlarda turizm yapıyorsunuz, bunun farkındayım. İnşallah önümüzdeki süreçte kesinlikle bunlara bir dur diyeceğiz, belediye kesinlikle yanınızda olacak."

Yaklaşık 2 saat süren "Turizm Buluşması'nda Bodrum Yarımadasının sorunları ve çözümleri yolunda yapacakları çalışmaları tek tek açıklayan Mehmet Tosun, salonu dolduran herkesten 31 Mart Yerel seçimlerinde Bodrum'un başka bir kayıp yaşamaması için desteklerini istedi.

Program, turizmcilerin Mehmet Tosun'a sordukları sorular ile tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA