Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, neden?

Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, neden?
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, son gelişmelerle bir kez daha gündeme geldi. Hakkında çıkan haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Sulukahya öldü mü, neden?" sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, öldürüldü mü? Mehmet Serdar Sulukahya nasıl öldü? İşte, detaylar…

Türk sinemasının efsane oyuncularından Mehmet Serdar Sulukahya, yaşanan son olayların ardından sosyal medyada gündem oldu. Hakkında çıkan haberler, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Sulukahya hayatını mı kaybetti, cinayete mi kurban gitti?" sorusu merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiğine dair iddialar sonrası, birçok kişi "Mehmet Serdar Sulukahya nasıl öldü?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, neden? İşte, olayın perde arkası ve merak edilen tüm ayrıntılar…

MEHMET SERDAR SULUKAHYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Yeşilçam'ın deneyimli oyuncularından Mehmet Serdar Sulukahya, 21 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sulukahya'nın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranlarını derin üzüntüye boğdu.

Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, neden?Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü

Alınan bilgilere göre, 62 yaşındaki sanatçı, sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından kendi evinde bıçaklandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda ikili arasında yaşandığı öne sürülen tartışma, trajik bir sona dönüştü. Genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'ya saldırarak olay yerinden kaçtı.

Mehmet Serdar Sulukahya öldü mü, neden?Mehmet Serdar Sulukahya nasıl öldü

Ağır yaralı halde komşusunun kapısını çalarak yardım isteyen oyuncu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam süren Sulukahya, sessizliğiyle bilinse de sinema tarihinde iz bırakmış sanatçılar arasında yer alıyordu.

Öte yandan polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Fatma Gülsüm P., emniyetteki ilk ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek ifade verdi. Emniyet birimleri ve savcılık ise olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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