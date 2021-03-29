Mehmet Emin Birpınar kimdir?

Mehmet Emin Birpınar kimdir? sorusu yanıt arıyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Emin Birpınar'ın hayatı ve biyografisini sizler için derledik. Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un 3 yardımcısından biri olan Mehmet Emin Birpınar nerelidir? Mehmet Emin Birpınar kaç yaşındadır?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Mehmet Emin Birpınar kimdir? İşte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın hayatı ve biyografisi!

MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?

1966 yılında Konya'da doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlayan Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi'nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Prof. Dr. Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaya başlayan Prof. Dr. Birpınar, bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçilmiştir.

9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirilmiştir.

Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

AKADEMİK GÖREVLERİ

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1989-1996

Dr. Ar. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1996-1997

Yrd. Doç.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1997-2004

Doç. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

2004-2009

Prof. Dr

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

2009-

İDARİ GÖREVLERİ

Bakan Danışmanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2012

İl Müdürü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

2011- 2012

Müsteşar Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2013-

İl Müdürü

Çevre ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

2003-2011

Koordinatör

Su Vakfı- Su Mühendisliği Araştırma ve Kalkınma Merkezi (WERDEC)

2003-

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Valiliği Çevre Koruma Vakfı

2003-

Yönetim Kurulu Üyesi

Su Vakfı

2004-

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Mühendisler Birliği Derneği

2000-2004

Rektör Danışmanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2008-

Çevre ve Orman Spor Kulübü ve İstanbul Kadıköy Spor Kulübü Başkanlığı

İstanbul

2008-

Tabiat Varlıkları Koruma Merkez Komisyon Üyesi