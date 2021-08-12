Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşların en yüksek korumaya sahip olduklarını ifade etmişti. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamayla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Mehmet Ceyhan, "Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?" sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunmuş ve "İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda" ifadelerini kullanmıştı.

"NEDEN HALA EK DOZ OLARAK mRNA AŞISI YAPILIYOR?"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

* Ek doz aşı olanlarda en iyi sonucun inaktif aşı ile elde edildiği açıklandı. Bu konuda şimdiye kadar bir veri yoktu. Aynı aşının tekrarlanması teorik olarak daha etkili olabilir. Ancak bu çalışmayla ilgili olarak şu sorular da akla geliyor.

1) Ek doz aşı başlanalı henüz 6 hafta oldu ve devam ediyor. Ne kadar sürelik bir gözlemle bu sonuca varıldı?

2) Antikor yanıtına bakarak farklı deniyorsa; henüz koruyucu antikor düzeyi bilinmiyor ve inaktif aşı ile gelişen antikorlar 2. dozdan sonra azalıyor, umarım ek dozdan sonra da aynısı olmaz. Yoksa Faz 3 çalışması gibi biz % 83.5 etkinlik bulurken, Şili gibi bir ülke 10'5 milyon vakada % 68 bulur.

3) Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, NEDEN HALA EK DOZ OLARAK mRNA AŞISI YAPILIYOR?

4) Umarım bundan sonra inaktif aşıya artacak talebi karşılayacak miktarda inaktif aşı elimizde vardır.

BIONTECH MRNA, SINOVAC İSE İNAKTİF AŞI

Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği BioNTech aşısı mRNA türünde bir aşıyken CoronaVac ise Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilmiş inaktif aşıdır.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

İnaktif aşı ölü aşı demektir. İnaktif aşılar uzun süredir kullanılan, güvenilir tercihtir. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretildi. İnaktif aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalarak çoğalmalarını engellenmesi ile üretiliyor. Bu virüsler çoğalamasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyor. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır. Bu aşının en büyük avantajları denenmiş ve güvenli olarak bilinen bir teknik olması ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. En büyük dezavantajı ise etkinliğinin düşük olması nedeniyle birden fazla doz kullanılmasının gerekliliği.

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.