"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - Numan Kurtulmuş (3)
06.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:34
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde çevrimiçi konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde çevrimiçi konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan