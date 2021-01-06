"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - Numan Kurtulmuş (3)
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"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - Numan Kurtulmuş (3)

06.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde çevrimiçi konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde çevrimiçi konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreninde konuştu. (3)

'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni - Numan Kurtulmuş (3)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni - Numan Kurtulmuş (3)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni - Numan Kurtulmuş (3)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni - Numan Kurtulmuş (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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