Mehmed Şevket Eygi, kabri başında anıldı
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Mehmed Şevket Eygi, kabri başında anıldı

Mehmed Şevket Eygi, kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Osmanlı estetiğini Babıali'ye taşıyan gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, vefatının 2. yılında Merkez Efendi Haziresi'ndeki kabri başında düzenlenen programla yad edildi.

Osmanlı estetiğini Babıali'ye taşıyan gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, vefatının 2. yılında Merkez Efendi Haziresi'ndeki kabri başında düzenlenen programla yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, "Osmanlı Beyefendisi" Eygi için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, program sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eygi'nin vefatı dolayısıyla kabri başında "Fatiha" okumak için bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aydın Gülan ile Prof. Dr. İsmail Coşkun'un hazırladığı "Mehmed Şevket Eygi İstanbul Beyefendisi Müslüman Bir Münevverin Portresi" adlı çalışmaya ilişkin bilgi veren Arısoy, "Hem Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konuşmalarını hem de hakkında yazılanları derlediğimiz bir kitabı ikinci vefat yıldönümüne yetiştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Eygi'nin sağlığında bir çok kez Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldiğini dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın kararıyla Zeytinburnumuzun ebedi sakini haline geldi. Merkez Efendi Haziresi'nde metfun malumunuz. Dolayısıyla hem ebedi sakinimiz hem de hayatında her ay düzenli olarak seminer yaptığı bir belediye olarak hakkında bir kitap yayınlamaya vesile olmaktan çok memnunuz. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

"Nasıl 'İstanbul Beyefendisi' olunacağını öğretti"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş ise Mehmed Şevket Eygi'nin son İstanbul beyefendilerinden olduğunu ve ömrünün 'Nasıl bir İstanbul Beyefendisi olunacağını' öğretmekle geçtiğini söyledi.

Eygi'yi sadece vefat yıldönümünde değil her zaman rehber edinmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldıztaş, "Bizler de onun yolundan giden, aydınlattığı insanlardan olma şerefine nail olduk. Yazılarını okuduk, kitaplarından istifade ettik. İnşallah onun bıraktıklarını, yazdıklarını gelecek nesillere taşımanın da bizlerin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün görevleri arasında olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

"Zamana dayanabilen makaleler yazdı"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan ise Şevket beyle aynı liseden mezun olmaları dolayısıyla 40 yılı aşkın bir süre dostluğundan faydalandığını kaydetti.

Eygi'nin önemli bir fikir adamı olduğunu vurgulayan Gülan, "Özellikle bir gazeteci olarak 24 saatlik ömrü olmayan, zamana dayanabilen makaleler yazmış olması onun mütefekkir, münevver boyutunu da gösteriyor." diye konuştu.

Gülan, Eygi'nin gazete yazılarının da derlenerek kitaplaştırıldığına işaret ederek, "Vefatının yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kitaplardan biri de gazetelerde yazdığı yazılarından oluşuyor. Bu yazıların eskimez niteliği nedeniyle daima okuyucuyla buluşmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anma programına Zeytinburnu Belediyesi ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra Eygi'nin dostları, arkadaşları, talebeleri, sevenleri ve basın mensupları da katıldı.

Yapılan duanın ardından programın katılımcıları hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca kabristana gelenlere Zeytinburnu Belediyesi'nin hazırladığı "Mehmed Şevket Eygi İstanbul Beyefendisi Müslüman Bir Münevverin Portresi" kitabıyla, Bedir Yayınevi tarafından okuyucunun beğenisine sunulan "Vasıflı Müslüman Genç" adlı kitaplar hediye edildi.

İlk yazısını Eşref Edib'in yayımladığı Sebilürreşad dergisinde okurların beğenisine sunan ve gazete yazılarıyla 1995'te Türkiye Yazarlar Birliği tarafından basın dalında ödüle değer görülen Mehmed Şevket Eygi, yarım asrı aşan gazetecilik hayatının önemli bir bölümünü mahkeme salonu ve cezaevlerinde geçirdi.

Yazılarında Osmanlı Türkçesine çok değer veren ve bilhassa gençlerin kendi dillerine vakıf olmalarını isteyen Eygi, binlerce kitaptan oluşan zengin kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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