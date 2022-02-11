Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı! "Unutmamak yetti mi?" deyip isyan etti - Haberler
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Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı! "Unutmamak yetti mi?" deyip isyan etti

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!

Megastar Tarkan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, 7'inci ölüm yıldönümünde unutmadı. Yıldız şarkıcı Instagram hesabından gen kızın fotoğrafını paylaşıp altına "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor " notunu düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti.

ÖZGECAN'I UNUTMADI

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sosyal medyada adına binlerce anma mesajı yayınlanan genç kız için bir anlamlı paylaşım da Megastar Tarkan'dan geldi. Yıldız şarkıcı vahşice katledilen Özgecan'a "Sesiniz olacağız" diyerek söz verdi.

Megastar'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan paylaşımı! 'Unutmamak yetti mi?' deyip isyan etti

KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımında kadın cinayetlerine de değinen Tarkan şunları yazdı: "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."

Megastar'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan paylaşımı! 'Unutmamak yetti mi?' deyip isyan etti

Megastar'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan paylaşımı! 'Unutmamak yetti mi?' deyip isyan etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Özgecan Aslan, Megastar, Tarkan, Magazin, Haberler

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