Meclis üyesinin kadın fotoğrafı üzerinden zeytinyağı paylaşımı tepki çekti

CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşım yoğun tepki aldı. Paylaşıma, Ak Parti'den de tepkiler geldi.

CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için bir kadının fotoğrafını kullanarak paylaşım yaptı.

Uygur, paylaşımında, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sonrası çok sayıda kişi meclis üyesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında Uygur, özür dilediği bir paylaşım daha yaptı.

Paylaşıma Ak Parti'den de tepkiler geldi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, "CHP'li Bülent Uygur'un kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj, kadına bakış açısını ortaya koyuyor. Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise "CHP Tire İlçe Başkanlarından sonra Buca meclis üyelerinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya saçtığı şey başlı başına edepsizlik ve utanmazlık" şeklinde konuştu.

Benzer paylaşım yapan CHP Tire İlçe Başkanı görevden alınmıştı

CHP Tire eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar da, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılacak mermer ocağına dikkat çekmek için bir kadın fotoğrafını paylaşıp, "Dikkatinizi çektiğime göre" notunu düşmüştü. Tepkiler sonrası ilçe başkanı ve yönetimi görevden alınmıştı. - İZMİR