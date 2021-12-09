Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi! AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı

Tbmm Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yine tansiyon yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın" ifadesini kullanınca Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürüdü. Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

Alpay Özalan yumruklarını kaldırırken Sözcü gazetesi muhabiri Zekeriya Albayrak tarafından böyle görüntülendi.

ÖZALAN'IN YUMRUKLARINI KALDIRDIĞI ANLAR OBJEKTİFLERE YANSIDI

Özalan'ın Chp'li Özgür Özel'in üzerine yürürken, yumruğunu kaldırdığı ve kavgaya giriştiği anlar objektiflere anbean yansıdı. Meclis başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Özel'den sözünü geri almasını istedi. Tartışmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil oldu.

Fotoğraf: Sözcü

BAKAN SOYLU CHP'Lİ ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bakan Soylu'nun da Özgür Özel'in üzerine yürüdüğü görüldü. Soylu, Özel'e hakaret ederek "lan şerefsiz, çakal sensin" dediği duyuldu.

Oturuma ara verildikten sonra kürsüye gelen Soylu, "Çok fazla bir şey söylemeyeceğim telaş etmenize gerek yok. Şahsıma hareket eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah, hakim cezai ehliyet verir de ceza alır. Hiç endişe etmeyin, size bir şey söyleyeyim geliyor gelmekte olan" diye konuştu.

ÖZEL'DEN SOYLU'YA CEVAP

Özel de Bakan Soylu'ya, "Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık, bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona dava açacağım. Cezai ehliyeti var mı falan diyor. Demek ki sayın bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini uzak tutamıyor" sözleri ile karşılık verdi.

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