Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi! AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın" sözleri de Meclis'i fena halde karıştırdı. AK Partili vekil Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürürken, yumruğunu kaldırdığı ve kavgaya giriştiği anlar objektiflere anbean yansıdı.
Tbmm Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yine tansiyon yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın" ifadesini kullanınca Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürüdü. Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.
Özalan'ın Chp'li Özgür Özel'in üzerine yürürken, yumruğunu kaldırdığı ve kavgaya giriştiği anlar objektiflere anbean yansıdı. Meclis başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Özel'den sözünü geri almasını istedi. Tartışmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil oldu.
Bakan Soylu'nun da Özgür Özel'in üzerine yürüdüğü görüldü. Soylu, Özel'e hakaret ederek "lan şerefsiz, çakal sensin" dediği duyuldu.
Oturuma ara verildikten sonra kürsüye gelen Soylu, "Çok fazla bir şey söylemeyeceğim telaş etmenize gerek yok. Şahsıma hareket eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah, hakim cezai ehliyet verir de ceza alır. Hiç endişe etmeyin, size bir şey söyleyeyim geliyor gelmekte olan" diye konuştu.
Özel de Bakan Soylu'ya, "Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık, bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona dava açacağım. Cezai ehliyeti var mı falan diyor. Demek ki sayın bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini uzak tutamıyor" sözleri ile karşılık verdi.
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