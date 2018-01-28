Meclis Başkanı Kahraman, Güneydoğu'nun En Büyük Kütüphanesi Açtı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, Afrin operasyonu ile ilgili "Bu çatışmalardan zaferle çıkacağız" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mardin'de Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin açılış törenine katıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende Kahraman'a, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mardin Valisi Mustafa Yaman da eşlik etti. Üniversite Rektörü Profesör Dr. Ahmet Ağırakça'yı makamında ziyaret eden Kahraman ve beraberindekiler daha sonra Güneydoğu'da en son teknoloji kullanılarak kurulan 365 gün 24 saat hizmet verecek olan 11 bin 600 metrekare alana sahip 100 bin kitap arşivi ile bin öğrenciye aynı anda hizmet verebilen kütüphanenin açılışına katıldı.

"Batı medeniyetinin temelinde İslam medeniyeti var"

Kütüphanenin açılışında konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağırakça, Batı medeniyetinin temelinde İslam'ın olduğunu ifade etti. Ağırakça, "Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir, ilhamını kitaptan alan bir medeniyet. Kur'an-ı Kerim'den ilhamını alan bir medeniyetiz. Avrupa Rönesans'ını hazırlayan İslam medeniyedir. İslam medeniyetinin verileri ve Arapçadan Latinceye çevrilen 256 dev eserin Batı'ya intikali ile Arapçadan Latinceye intikalinden sonra Batı medeniyeti ortaya çıkmıştır. Batı medeniyetinin temeli ve kaynağında İslam medeniyeti vardır. Fikri faaliyetlerde biraz abartma ama. Bir bütünüz güzel gelişmeler oluyor" dedi.

"Bu çatışmalardan zaferle çıkacağız"

Daha sonra konuşan TBMM Başkanı Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahraman, şunları kaydetti: "Bu çatışmalardan zaferle çıkacağız. Türkiye düzlükte yürüyecek daha da ötelere gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyeceğiz, birliğimizi bozmayacağız.' Dışarısının oyununa gelmeyeceğiz. Şimdi Afrin'de yaptığımızda o. Allah muvaffak etsin. Şehitlerimize Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Kökümüzde, ruhumuzda, yapımızda evvel Allah sağlam bir maya var. 15 Temmuz'dan sonraki geceler o meydanları dolduran geceler o meydanda herkes vardı. Ben küpelilerle kızardım o meydanlarda küpeliler uzun saçlılar vardı. Bizim kökümüz sağlam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesini kesen TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki heyet kütüphanedeki teknolojik yatırımları ve Rektör Profesör Dr. Ağırakça'nın 17 bin kitap bağışladığı arşivi gezdi. - MARDİN