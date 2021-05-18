Mayıs hangi burç? Mayıs ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Mayıs arası doğanlar hangi burç? Mayıs ayı hangi burçtur?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Mayıs ayında doğanlar hangi burçtur? Mayıs doğumluların burcu nedir? Mayıs ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Mayıs ve 31 Mayıs arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Mayıs ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Mayıs ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Mayıs burcu nedir? 20 Mayıs ve 22 Mayıs günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Mayıs ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

MAYIS AYI HANGİ BURÇTUR?

Mayıs ayında doğanlar Boğa veya İkizler burcu olabilirler.

Mayıs ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri arasında doğanların burcu Boğa burcudur. 21 Mayıs - 31 Mayıs günü doğanların burcu ise İkizler burcudur.

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Buna göre Mayıs ayında doğanlar ya Boğa ya da İkizler burcuna ait olabilirler. Eğer Mayıs ayının ilk 20 günü doğduysanız o zaman burcunuz Boğa burcudur. Eğer Mayıs ayının son 10 günü yani 21 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu İkizler olur.

MAYIS AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Mayıs ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

2 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

3 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

4 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

5 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

6 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

7 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

8 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

9 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

10 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

11 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

12 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

13 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

14 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

15 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

16 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

17 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

18 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

19 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

20 Mayıs günü doğanların burcu : Boğa

21 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

22 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

23 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

24 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

25 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

26 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

27 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

28 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

29 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

30 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

31 Mayıs günü doğanların burcu : İkizler

Boğa burcu

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Boğa, (Latince: Taurus, Boğa) burçlar kuşağının takımyıldızlarından biridir. Batısında Koç, doğusunda İkizler takımyıldızının arasında yer alır. Kuzeyinde Perseus ve Auriga (Arabacı takımyıldızı), güneydoğusunda Oryon, güneybatısında Eridanus ve Setus yer alır. 20 Nisan - 20 Mayıs arası doğanlar boğa burcuna aittirler.

Zodyak Sembolü : Boğa

Doğum Tarihleri : 20 Nisan - 20 Mayıs

Takımyıldızı : Boğa

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Venüs

Zararlı Konum : Mars

Etkili Gezegeni : Ay

BOĞA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Stres altındaki insanların mevcut durumu korumaya çalışmaları normaldir. Ancak değişim ile mücadele etmek, değişimin getireceği etkileri engellemez. Dolayısıyla böyle durumlarda değişim rüzgârlarına karşı direnmek yerine rüzgârı arkanıza alarak duygu, düşünce ve davranışlarınızın tempolarını arttırmak en akıllıca iştir. Böyle davranan kişiler pasif takipçiler değil atılgan liderler olarak tanınırlar. Jüpiter'in 2011 yılının ikinci yarısını boğa burcunda geçirmiş olması boğaların kişiler yaşamlarına umut tohumları attı. 25 aralık 2011 tarihinde tekrar ileri hareketine başlayan jüpiter, boğalara yeni yılda iyimser beklentiler veriyor. 2012 yılına boğalar geleceğe umut dolu başlayacaklar. Ancak 25 ocak 2012 tarihinde başlangıçların gezegeni mars 5. Kendini ifade evine geri döndüğünde yaratıcı projelerde belli bir yavaşlama ve romantik ilişkilerde bir zayıflama söz konusu olacaktır. Boğaların mars'ın tekrar ileri hareketine başlayacağı 13 nisan'a kadar bu alanlardaki problemleri gidermeleri gerekecek. Değişim sürecinde sabırsız davranmayın çünkü alacağınız kararlar uzun vadede çok olumlu sonuç verecekler. Aşk, para veya kariyer alanlarında doğru adımları atan boğalar gecikmelerin kendilerini daha iyi sonuçlara götürdüğünü göreceklerdir. Sabırlı davranıp beklediğinizde amaçlarınızın değerleri yıllanmış şarap misali artacaktır. jüpiter'in 11 haziran tarihinde ikizler burcuna girerek 2. Kaynak evinizde kalacağı bir yıl boyunca kişisel gelir ve servetinizi arttırmak için pek çok şans yakalayacaksınız. Bu süreçte gelirinizi arttıracak yeni iş olanakları aramalısınız. Ek gelir belki ilk başta size küçük gözükecektir ancak düzenli şekilde gelmeye devam edecek olan bu paralar sonunda önemli bir miktara ulaşacak. Bu yıl daha fazla para kazanmak için uzman olmanıza gerek yok. Bu nedenle önünüze çıkan iş fırsatlarına deneyim seviyenizi düşünmeden girebilirsiniz. Bu yıl para kazanma konusunda genel yeteneklerinizi pek çok değişik yerde kullanmanız bir alanda uzmanlaşmaktan daha önemli olacak. 2010 yılının yaz aylarından beri ilişkilerinizi geliştirme konusunda çaba harcamaktasınız. Satürn'ün 5 ekim 2012 tarihinde yengeç burcundaki 7. Ortaklık evinize girmesiyle kişisel ve profesyonel yaşamınızda yeni bir ortaklık dönemi başlayabilir. Artık çıraklık sürecini doldurmuş bir kişi olarak bundan sonra dost ve düşmanlarınıza karşı bir otorite haline geleceksiniz. Yine de başkalarıyla iletişimde uzlaşma metodunu sık kullanmaya çalışmalısınız. Satürn'ün bu hareketi duygusal ilişkilere canlılık getireceği gibi sizi dostlarınızla yaptığınız alışverişlerde kendinizi sorgulamaya da yönlendirebilir. Bu yıl istek ve ihtiyaçlarınızı daha net anlayacak ve daha net ifade edebilir olacaksınız.

İkizler burcu

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İkizler (Latince'si: Gemini), 21 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanların İkizler takımyıldızının etkisinde olduğuna inanılan burç. İkizler burcunun genel özellikleri ve yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : İkizler

Doğum Tarihleri : 21 Mayıs - 21 Haziran

Takımyıldızı : İkizler

Zodyak Elementi : Hava

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Güneş

İKİZLER BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars'ın hem de Satürn'ün geri hareketi başlar. Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri harekette olacak.

Mars haritanızın 5. Evinde geri gidecek aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alanda. Bu geri gidiş 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte yalnız olanlar olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir, ilişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler oluşabilir. Olası diğer bir senaryoda eski sevgilinin peşi sıra ortaya çıkmasıdır, ama unutmamak gerekir ki retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir, adımları dikkatli atmakta yarar var.

Retro dizayn yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta.

Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara, çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Diyelim ki çocuk sahibi olmayı karar verdiniz bu tarih aralığında, düşük olma veya hamile kalınmasında zorluklar ortaya çıkabilir.

Yine kumar gibi spekülatif kazanç araçları üzücü sorunlar ortaya çıkarabilir, şansınız bu alanlarda yaver gitmeyebilir, dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra hobileriniz için ayırdığınız vakit daha da artabilir, kısaca daha fazla tembellik yapabilirsiniz. Cinsel yönden libidonuzda düşüş gözlemleyebilirsiniz.

Satürn'de Akrep burcunda geri gitmeye başlayacak

22 Temmuz'a kadar. 6. Evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz, eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 5. Evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak.

Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu tutulma zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. 16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Yengeç burcundan çıkıp artık aslan burcuna geçiş yapacak ve bu seyahat tam bir sene sürecek. 3. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar.

Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 23 Ekim'de Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise tutulmaların desteği ile bitebilirde. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.

5 Aralık'ta Mars Kova burcuna giriş yapacak ve yıl sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. harekete geçeceğiniz, insiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğuk kanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan boğa ve yükselen boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler.