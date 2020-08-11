Mavi Vatan nedir? Türkiye karasuları sınırları: Türkiye karasuları kaç mi? Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalarla yeniden gündeme gelen Mavi Vatan ne demek? Türkiye karasularını ifade eden kelime, Türkiye'nin tüm deniz yetki alanlarını kapsama alır. Peki, Türkiye'nin karasuları kaç mil?

Mavi Vatan, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırların belirlendiği alanı ifade eder. 2000'li yıllarla birlikte bu kavram ortaya çıkmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, tarihin başından bu yana jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir yere sahip oldu.

MAVİ VATAN NEDİR?

Türkiye'nin tüm deniz yetki alanları (iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır ekonomik Bölge) akarsu ve göllerini kapsayan kavramdır. Mavi Vatan, tam anlamıyla, 26-45 doğu boylamları ve 36-42 kuzey enlemleri arasındaki ana vatan üzerindeki stratejik egemenliğin denizler ve deniz diplerindeki uzantısıdır. 25-45 doğu boylamları ve 33-43 kuzey enlemleri arasında kalan tatlı ve tuzlu su kitlesi üzerindeki yetki ve ilgi alanların adıdır.

Türkiye'nin 21. yüzyılda devleti ve halkı ile denizcileşmesinin sembolüdür. Aynı zamanda bir doktrin olan Mavi Vatan, Türkiye'nin uluslararası hukuktan meşruiyetini alan deniz yetki alanlarına hakimiyet ile bu alanları jeopolitik, siyasi, diplomatik, askeri ve ekonomik düzeylerde etkileyecek karadaki ve havadaki oluşumları tetikleyecek yetenek ve iradeyi gerekli kılar.

TÜRKİYE KARASULARI KAÇ MİL?

Jeopolitik konum olarak önemli bir noktada bulunan Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara olmak üzere önemli su kitleleri ile çevrilidir.

Ülkenin karasuları ise 15.5.1964 tarihli Karasuları kanunu ile 6 deniz mili olarak belirlenmiştir. Kanunda karasularını geniş tutan komşulara karşı aynı genişlik uygulanması esası kabul edilmiştir. Uluslararası Deniz Hukuku anlaşmasının 12 mile kadar genişliğe izin vermesi üzerine 1964 yılına ait kanunda değişikliğe gidilmiştir. 20.05.1982 yılında çıkarılan 2674 Karasuları kanunu ile Karasularının 6 mil olması esası kabul edilmiştir. Bakanlar kuruluna bazı denizlerde hakkaniyet ilkesine uyularak karasuların genişliğini 6 milin üzerine çıkarma yetkisi verilmiştir.

TÜRKİYE KARA VE DENİZ YÜZ ÖLÇÜMLERİ

Türkiye'nin toplam yüz ölçümü 1.245.562 km2 olarak biliniyor. Diğer yandan kara yüz ölçümü 783.562 km2, deniz yüzölçümü ise 462.000 km2'dir.