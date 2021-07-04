Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar

Bir dargın bir barışık aşkı Kaan Yıldırım'dan yine ayrılan Hadise, ayrılığın stresini tatilde atıyor. Ünlü şarkıcı, kamera karşısında mavi bikinisiyle verdiği pozlarla, hayranlarını mest etti.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı büyük aşk bir kez daha biten şarkıcı Hadise, soluğu tatilde aldı. Güzel şarkıcı, ayrılığın stresinin tatilde eğlenerek atıyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte yoğun bir tempoya girmesi beklenen Hadise, kamera karşısındaki mavi bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Şarkıcının fotoğrafı, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Hayranları, Hadise'nin fotoğrafının altına "Çok güzelsin çokkk.", "Muhteşemsin", "Aşırı iyi" şeklinde yorumlarda bulundu.

KAAN YILDIRIM İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Diğer yandan Hadise'nin ayrıldığı erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'ın kısa bir süre önce imaj değiştirmesinin ayrılıklarıyla ilgili olduğu yorumlarına neden olmuştu. Ancak Yıldırım'ın kısa süre önce yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi, ünlü şarkıcı Hadise de kısa süre önce yeni şarkısını çıkarmıştı.

İşte Hadise'nin binlerce beğeni olan bikinili pozları: