Mavi bayraklı Altın Kemer Plajı deniz salyasıyla kaplandı

Marmara'yı yavaş yavaş öldüren müsilaj, Kocaeli'nin doğa harkikası ve mavi bayraklı plajı Altın Kemer Plajı'na kadar geldi. Masmavi suların görüldüğü plajda artık yapışkan ve beyaz salyalar var. Çevredeki işletmeciler de açık olmalarına rağmen sinek avlıyor. Konuyla ilgili konuşan bir balıkçı, "Ağları çekemiyoruz, kuş bile konamıyor" diyerek yaşananları anlattı.

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj ya da bilinen ismiyle deniz salyası İstanbul'da olduğu gibi Kocaeli'nde de yoğun olarak görülüyor. Milliyet'in haberine göre, Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel'in Altın Kemer Plajları deniz salyası ile kaplandı.

SULAR ARTIK MAVİ DEĞİL

Karamürsel'in mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer Plajı'nda artık mavi sular değil, beyaz yapışkan deniz salyaları akıyor. Bazı vatandaşlar "Bu sene denize nasıl girelim" derken, bazıları ise aldırış etmeden müsilajlar arasında yüzüyor. duruma aldırış etmiyor.

"KİRLİLİKTEN ETKİLENMİYOR"

Plaj hakkında bakanlığın sitesinde verilen bilgilerde, "Plaj, sanayi tesislerinin ilçede yer almaması ve evsel arıtmaların yüzde 100 oranında arıtılmasının sağlanması sebebi ile evsel ve endüstriyel kirlilikten etkilenmemektedir. Plajın muhteviyatı kum olup, 190 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindedir. Altın Kemer Plajı 2012, 2013, 2014 yıllarında mavi bayrak almıştır" deniliyor. Ancak plaj, buna rağmen tüm Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj istilasına maruz kaldı.

"KUŞ BİLE KONAMIYOR"

İzmit'teki balıkçılar, şu anki müsilajın 10 katının geçtiğimiz haftalarda sahillerinde olduğunu ancak esen sert rüzgarlarla Marmara Denizi'nin açıklarına dağıldığını söylüyor. Balıkçılardan Hamit Doğan, "1 hafta önce denizin üzeri yağ gibi tabakaydı. Kuşlar bile konamıyordu. O dönem denize attığımız ağları çekemiyorduk. Rüzgârlarla birlikte salya açığa yayıldı ve denizin altına indi. Şu an sahiller temiz ama bunun sonu yok yine ortaya çıkarsa ne yaparız" dedi.

GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİLDE SALYAYLA KAPLI

Kocaeli'nde bazı ilçelerin deniz kıyıları, gözle görülür bir şekilde beyaz salyalarla kaplı. O ilçelerden biri de Derince. İlçenin Harikalar Plajı'nın yat limanına yakın olduğu bölgesinde müsilaj denizin sahile yakın kısmını tabaka olarak kapladı.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Eskiden ilçenin en çok denize girilen ve oturulan sahili olan Harikalar Plajı'nın etrafı şu an ise çok sessiz. Yürüyüş yapan birkaç insan dışında kimse yok. Arabalarını sahil kenarına çekerek oturmaya gelen vatandaşların araba camları koku nedeniyle sonuna kadar kapalı.

İŞLETMELER SİNEK AVLIYOR

Salyanın en fazla etkilediği sektör şüphesiz, müsilajla kaplı sahillerdeki kafe işletmeleri. Salgın nedeniyle kapalı olan ancak 1 Haziran normalleşme adımları ile açılan Değirmendere sahilindeki kafeler saat 13.00 olmasına rağmen sinek avlıyor.

"BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Değirmendere sahilinde kafe sahibi Birol Solak, "Ticari olarak baktığımızda bizim için çok kötü bir durum. Tüm müşterilerimiz şikayet ediyor. Pandemi nedeniyle zaten geçtiğimiz 14 ayın yaklaşık 8 ayı kapalı durumdaydık. Eskiden pandemi nedeniyle sıkıntı yaşıyordum, şimdi de başıma bu salya çıktı. Önümüz yaz ayları. Hava ısındıkça sahil kokacak. Bir hafta önce cam açamaz hale gelmiştik. Salyanın kokusundan ve görüntüsünden çok şikayetçiyiz. Bir çözüm bulunsun" dedi.