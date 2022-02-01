Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 56. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 56. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 56. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisi 56. bölümü yayınlandı. TRT 1 Masumlar Apartmanı 56. bölüm izleyemeyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 56. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak haberimizde...

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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