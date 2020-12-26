Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
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Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?

26.12.2020 07:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 08:10

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 16. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde beklenmedik bir olay yaşanıyor ve yıllar sonra bir araya gelen Naci ile Safiye aynı masada buluşuyor. Öte yandan Safiye'nin gelinlik giymesi de akıllara evlilik sorularını getirdi.

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizide Naci ile Safiye'nin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü sahneler dikkat çekiyor.

NACİ VE SAFİYE EVLENİYOR MU?

Lise yıllarında aşk yaşayan ancak sonra yıllarca kavuşamayan Safiye ve Naci, 16. bölümde apartmanda kurulan bir masada buluşuyor. Yıllar sonra sakince konuşan ikili bu zamana kadar ne yaşadıklarını konuşuyor. Öte yandan fragmanda Naci ile Safiye'nin evlendiği görülen sahneler izleyicileri meraklandırdı.

Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıllar sonra istemeden dışarı çıkan Safiye, yaşadığı travma sonrası beklenmedik davranışlar sergiledi. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine de sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkardı.

Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?

Bu sırada sağlık durumu kötü olan Haluk hastaneye kaldırıldı. Ege aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken İnci, yıllar önce yaşadıklarından dolayı babasına hala kızgın olduğu için kardeşlerin arası açıldı.

Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
Masumlar Apartmanı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evleniyor mu?
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