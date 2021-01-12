Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle! Peki, Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 16. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı adlı dizinin 17. bölüm fragmanı yayımlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE TRT 1