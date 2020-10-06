Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?
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Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?

06.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:23
Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?

Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin konusu kadar oyuncuları da beğeni topladı. Oyuncuların gerçek hayattaki isimleri merak konusu oldu. Peki Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Gerçek hayattaki adı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisindeki 4 kardeşin anneleri olan Hasibe'yi kim canlandırıyor çok merak edilmektedir. Peki Hasibe'nin gerçek adı nedir? Açelya Devrim Yılhan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI HASİBE'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki 4 kardeşin annesi Hasibe'yi Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır.

AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985, Ankara doğumlu Türk tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu.

Açelya Devrim Yılhan doğum tarihi : 2 Eylül 1985

Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında : 35 yaşında

Açelya Devrim Yılhan aslen nereli : Ankara doğumlu

Açelya Devrim Yılhan mesleği ne : Oyuncu

Açelya Devrim Yılhan burcu ne : Başak

Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?

Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur.Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur.Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutmafilminde Olcay rolünde oynamıştır.2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

ÖNCEDEN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011 : Beni Unutma (Film)

2015 : Ve Panayır Köyden Gider (Film)

2009-2012 : Unutma Beni (Dizi)

2010-2012 : Deniz Yıldızı (Dizi)

2011-2012 : Leyla ile Mecnun (Dizi)

2013-2014 : İnadına Yaşamak (Dizi)

2016 : Rengârenk/ Kaçın Kurası (Dizi)

2017 : Şevkat Yerimdar (Dizi)

2020 : Masumlar Apartmanı (Dizi)

2010 : Zaman Fırfırlarıyla Yolculuk (Tiyatro)

2018 : Dali'nin Kadınları (Tiyatro)

Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?

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