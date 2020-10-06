Masumlar Apartmanı Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesini kim canlandırıyor? Safiye'nin annesi Hasibe'yi kim canlandırıyor, gerçek adı nedir?

Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin konusu kadar oyuncuları da beğeni topladı. Oyuncuların gerçek hayattaki isimleri merak konusu oldu. Peki Han, Safiye, Gülben ve Neriman'ın annesi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Gerçek hayattaki adı nedir?