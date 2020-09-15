Masumlar Apartmanı Han kimdir, karakteri kim canlandırıyor? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında? Televizyon dizilerinin yeni sezonunda başlayacak diziler arasında Masumlar Apartmanı dizisi de yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde pek çok yıldız ismi göreceğiz. Masumlar Apartmanı Han kimdir, karakteri kim canlandırıyor? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?

En son "Bir Aile Hikayesi" dizisinde Berk karakterini canlandıran Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat verecek. Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Metin Çoşkun - Hikmet

Esra Ruşan - Esra

Atilla Şendil - Memduh

Emir Özden Ege

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

MASUMLAR APARTMANI HAN KİMDİR, KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine Birkan Sokullu hayat verecek. 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Birkan Sokullu, 2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu. Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.

Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdikten sonra 10 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Ayrıca, Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler alan ünlü isim, "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkatleri topladı. 2010 yılında Tims production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

2016 yılında Kanal D'de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı "Hayat Şarkısı" adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

2017 yılında Yüz Yüze dizisinde, 2018 yılında Yaşamayanlar dizisinde, 2019 yılında da Bir Aile Hikayesinde rol almıştır.