Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı full izle! Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 21. son bölümde neler oldu?

TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 21. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Masumlar Apartmanı dizisinin 21. bölümü ardından 22. bölüm araştırılmaya başlandı. Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı 22. yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı full izle! Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 21. son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM CANLI İZLE TRT !

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölümde, Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 21. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!