Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu
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Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu

23.09.2020 09:20 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:25

Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı! TRT1'in izleyeni ekrana kitleyen dizisi Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından ekrana uyarlandı. Kadrosunda yer alan oyuncular ile de büyük ilgi gördü. Masumlar Apartmanı hangi gün?

Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Obsesif iki kardeşin yaşamlarının yanı sıra, erkek kardeşleri Han'ın öyküsünü izleyici karşısına çıkaran Masumlar Apartmaı konusu nedir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı izle...

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM İZLE...

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

TRT 1'de yayın hayatına başlayan dizi 15 Eylül'de ilk bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. 22 Eylül'de ise ikinci bölümü yayımlanan dizi Masumlar Apartmanı Salı akşamları seyirciyle buluşuyor.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu

MASUMLAR APARMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİM?

Yerli dram dizisi olarak izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümden itibaren rekorlar kırmayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Çoşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu
Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu
Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu

Kaynak: Haberler.com

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