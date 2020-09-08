MasterChef yemekleri! En güzel Pirinç pilavı tarifi! Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Pirinç pilavı tarifi! Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pirinç pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pirinç pilavı hazırladı. Peki, Pirinç pilavı tarifi nedir? Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Pirinç pilavı tarifi! Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir?
08.09.2020 21:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:05

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Pirinç pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir? Pirinç pilavı nasıl yapılır, Pirinç pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Pirinç pilavı tarifi!

EN GÜZEL PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Ana yemeklerin yanında vazgeçilmez olan pirinç pilavını farklı bir lezzetle yapmayı denediniz mi? İşte, antep fıstıklı pirinç pilavı tarifi…

Tatlılara oldukça yakışan antep fıstığı pirinç pilavı ile de lezzetli bir ikili oluşturuyor. Her zamanki pirinç pilavı tarifinizi biraz değiştirerek yeni bir lezzet sunuyor.

Gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

3 su bardağı su

Tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tencereyi tencerede eritin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri üstüne ilave edip kavurmaya başlayın. Ardından pirinçler şeffaf hale gelmeye başladığında antep fıstığını ve suyu ilave edip tuzu da ekleyin. Kısık ateşte pilav suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencerenin üstünü havlu ile kapatın. 15 dakika bu şekilde dinlendirin. Afiyet olsun.

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