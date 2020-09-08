MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı! MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Gözleme hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Gözleme hazırladı. Peki, Gözleme tarifi nedir? Gözleme nasıl yapılır? Gözleme nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Gözleme aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Gözleme tarifi nasıl yapılır? Gözleme nedir? Gözleme nasıl yapılır, Gözleme yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı! İşte en güzel Gözleme tarifi!

ISPANAKLI GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Ispanaklı Gözleme İçin Gerekli Malzemeler

Hamuru için: 1 çorba kaşığı kuru maya: 2 su bardağı ılık su, yeterince un: tuz

İç Harcı için:½ kg ıspanak: 1 tatlı kaşığı salça 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 adet kuru soğan, tuz, karabiber

Ispanaklı Gözleme Yapılışı

2 su bardağı ılık suyun içinde mayayı eritin. Bu karışımın üzerine yeterince un ve tuz ekleyerek yumuşak kıvamda hamur elde edinceye kadar yoğurun. Daha sonra hamurun üzerini kapatıp mayalanmasını bekleyin.Ispanakları yıkayıp doğrayın. Doğradığınız ıspanakları haşlayıp süzün. Soğanı küp şeklinde doğrayın ve tavada kızdırdığınız sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Üzerine haşladığınız ıspanakları ekleyerek 10 dakika daha kavurun. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayın. Yumakları oklava yardımı ile açın. Açtığınız hamurların içine ıspankalı harcı koyun ve hamurun dört ucunuda kare şeklinde katlayın. Geniş bir teflon tavanın içerisinde gözlemeyi çevirerek pişirin. Piştikten sonra üzerine tereyağı sürerek servis edin.

KIYMALI GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Kıymalı Gözleme için Gerekli Malzemeler

İçi için; 500 gram orta yağlı iri kıyma et, 2 baş kuru soğan (doğranmış), karabiber, kırmızı biber, tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ

Hamuru için; 1,5 kg un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, Aldığı kadar su,

Kıymalı Gözleme Yapılışı

Yağı etle birlikte ocağa alın, suyu çekilene kadar kavurun, tuzunu, soğanı ekleyip kavurun. Baharatları karıştırın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın. Diğer yandan tüm malzemeleri karıştırılarak hamur yoğurun ve dinlendirin. Limon büyüklüğünde parçalar kopararak3 mm kalınlığında bezeler açın. Yarım dairesine iç harçtan koyun ve eşit olarak yayın. Diğer yarısını üzerine kapatın, kenarların fazla kısmını çay tabağı ile kesin. Teflon tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyarak ısıtın. Yapılan gözlemeleri pişirin, arzu ederseniz pişerken margarin ya da sıvı yağ sürüp pişirebilirsiniz. Ben sade olarak pişirdim. Afiyet olsun.

PATATESLİ GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Patatesli Gözleme Tarifi için Gerekli Malzemeler

Hamuru için: 3 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, tuz, yağlamak için tereyağı,

İç malzemesi için; 4 tane orta boy patates, 1 büyük boy soğan, 1 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, pul biber

Patatesli Gözleme Yapılışı

İlk önce patateslerimizi ocağa koyup haşlıyoruz. Bir kap alıp unumuzu ve tuzumuzu koyuyoruz. Yavaş yavaş su ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz, zaten çabuk olan bir hamur. Hamurumuzu on dk dinlendiriyoruz. Haşlanan patateslerimizin kabuklarını soyup ezici yardımıyla veya çatalla eziyoruz. Tavaya yağımızı koyup salçamızı kavuruyoruz. Sonra karabiber, pul biber ve tuzumuzu ekliyoruz. En son patateslerimizi ekleyip kavuruyoruz. Dinlenen hamurumuzdan bezeler alıp açıyoruz, yarısını patatesli harçla doldurup kapatıyoruz ve kenarlarını bıçakla kesiyoruz. Çok az yağladığımız ısıttığımız tavada hafif kızarana kadar arkalı önlü pişiriyoruz. Pişirdikten sonra sıcak sıcak margarinle veya tereyağıyla yağlıyoruz. Afiyet olsun.