MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
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MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

25.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:16

MasterChef Türkiye yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar sosyal medyada merak konusu oldu. Pınar'ın Instagram'daki pozları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Sempatik tavırları ve yarım Türkçesiyle MasterChef Türkiye'ye damga vuran Brezilyalı yarışmacı Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar, sosyal medya pozları adından söz ettirmeye başladı.

KISA SÜREDE HAYRAN KİTLESİ OLUŞTU

Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığı bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu. Instagram'da bir hayran kitlesi oluşturan Pınar, aynı zaman YouTube kanalından da sık sık yayın yapıyor.

İşte Melisa Pınar'ın Instagram pozları...

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
Haber Yorumları (3)
YAZIKK: Walison sanki müslüman o gavur gibi boyle pozlar vererek eline ne gececek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CANI SIKKIN: Yanacaklar bunlar cehennem ateşinde bir müslüman kadın ecnebi biri ile evlilik yapamaz günahtır reklam malzemesi yapmayın
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
BÖYLE TÜRK MÜ OLUR..: neresi Türk. . . welsından daha gavur gibi görünüyor. . .
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
500
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