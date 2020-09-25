MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

MasterChef Türkiye yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar sosyal medyada merak konusu oldu. Pınar'ın Instagram'daki pozları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.