MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan 6 yarışmacı, iki aşamalı oyundan geçmek için her şeylerini ortaya koydu.

6 BAŞARILI YARIŞMACI ELEMEYE KALDI

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları ise Burcu ve Mustafa oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda diğer eleme adayları ise Tunahan ve Hasan elemeye kalan isimler oldu. MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu. Haftanın son eleme adayı ise Azize oldu.

AZİZE, HASAN VE BURCU İLK OYUNDA ELEMEDEN KURTULDU

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan eleme oyununun ilk olarak yarışmacılardan pirinç kullanarak en farklı ve lezzetli yemeği yapmaları istendi. Oyunun sonunda başarılı olarak 1 hafta daha yarışmada kalmayı hak eden yarışmacılar Burcu, Hasan ve Azize oldu.

ATEŞ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İkinci tura kalan isimler ise Tunahan, Ateş ve Mustafa oldu.İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın 'Gece Gibi Siyah' ismini verdiği imza tabağını yapmaları istendi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Tunahan ve Ateş kaldı.

TUNAHAN DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Ateş ise Tunahan'ın elendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılarak vedalaşan Tunahan ve Ateş duygusal anlar yaşadı.

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