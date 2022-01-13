MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden yarışmacısı Tahsin oldu! Anlattıkları şefleri ağlattı

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Hasan ve Tahsin, Eren'in ardından finale adını yazdırmak için yarıştı. Gecenin en iyi yemeklerini yapan ve şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef'te ilk ikiye adını yazdırdı.

DANİLO ZANNA 10 PUAN VERDİ

MasterChef'te Hasan ve Tahsin kendi menüleriyle yarıştı. Yarışmacılar, günün konsepti olan beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında ilk turda Hasan 22, Tahsin ise 20 puan topladı. Ana yemek etabında ise Hasan yine 22, Tahsin ise 21 puan aldı. Son turda Danilo Zanna, Tahsin ve Hasan'ın tatlılarına 10 puan verdi. Somer Şef ise "MasterChef'te bizim tarafımızdan verilen ilk 10 puanlardır" dedi.

İKİNCİ FİNALİST HASAN OLDU

MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu.

HASAN: SEVİNEYİM Mİ ÜZÜLEYİM Mİ BİLEMEDİM

MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı"

YALÇINKAYA: SEN OLMUŞSUN, HER ZAMAN YANINDAYIZ

MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden Tahsin ise duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.

TAHSİN'İN KONUŞMASI ŞEFLERİ AĞLATTI

MasterChef'te şampiyonluk hayallerine veda eden Tahsin, yarışmaya gelmesine vesile olan ancak genç yaşta kaybettiği arkadaşından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Aldığı ölüm haberinden sonra zor günler yaşadığını anlatan Tahsin, vefat eden arkadaşının tespihini cebinden çıkartarak "Hakkını helal etsin" dedi. Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı.

AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Veda konuşmasında ailelere de seslenen Tahsin, "Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocukların atacağı adıma adım, kuracakları yola yol, hayallerine hayal olsunlar. En çok da idol olsunlar. Bir anne baba çocuklarına idol olduklarında bazen başarıyı çok uzakta aramaya gerek kalmıyor. Babam Mahmut, annem Necla'ya Beni bugünlere kadar yetiştirdikleri, attığım her adımda yanımda oldukları için sonsuz kere teşekkür ediyorum" dedi.

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