MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu
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MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

28.12.2020 07:24 | Son Güncelleme: 28.12.2020 07:36
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme turuna kalan Özgül ve Emir'den biri yarışmaya veda ederken biri de finale kaldı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 130. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümde finale çıkan üçüncü isim de belli oldu.

EMİR'İN TABAĞI KAŞIK ATTIRDI

MasterChef Türkiye'de 119. haftanın eleme finalinde ilginç anlar yaşandı. Ana ürünü pırasa olan yemekleri tadan ve puanlama için yarışmacıların karşısına geçen şeflerden Somer Şef, Emir'in yemeğini çok beğendiğini söyleyerek kaşık attı. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

EN YÜKSEK PUANI ALMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

MasterChef'te ilk turda yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle alinazik kebabı yaptılar. Üç tur gerçekleşecek olan yarışmanın ilk turunu Özgül kazandı. 19 puanla Özgül birinci olurken Emir 18 puanla ikinci oldu. MasterChef 2020'de ikinci oyun yaratıcılık oyunu oldu.

Oyunda yarışmacılara ana malzeme olarak pırasa verildi. Bu oyunda yemeği hazırlamaları için yarışmacıların 45 dakika süreleri vardı. 2. eleme oyununu ise Emir kazandı. Emir 26 puan alırken Özgül 22 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte son puan durumunda Emir 44, Özgül 41 puana yükseldi.

MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Günün son oyunda yarışmacılar yapacakları yemekleri kendi seçti. İki yarışmacı da dünya mutfağından yemek seçimini Fransa'dan yana kullandı. Emir, bir tatlı olan Gateau St. Honore yaptı. Özgül ise beef bourguignon hazırladı. Son oyunda verilen puanlar sonucunda Emir'in puanı 64, Özgül'ün puanı 57 oldu. Bu sonuçla son finalist Emir oldu. Özgül ise MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef'e 4. olarak veda eden Özgül duygusal anlar yaşadı. MasterChef'teki son kadın yarışmacı olarak elenen Özgül, dakikalarca gözyaşı döktü.

MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

Final haftasına giren MasterChef 2020'nin finalistleri ise Barbaros, Serhat ve Emir oldu.

MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu
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