MasterChef Murat Özdemir'den Kan Donduran Hayvana Eziyet Videosu
MasterChef programındaki performansıyla adını duyuran Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı kan donduran papağan videosuyla büyük tepki çekti. Murat'ın alkollü olduğu ve küfrettiği ise gözlerden kaçmadı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında adını duyaran Murat Özdemir, papağanına eziyet ettiği anlarla büyük tepki çekti.
"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"
Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Murat Özdemir'in papağanına yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği gözüküyor. Papağanının acı içerisinde bağırışları ise hayvan sevenlerin yüreklerini dağladı. Bir sosyal medya kullanıcısı MasterChef Murat'ın videosuna yorum yaparak, "Ya bu adam ne yapıyor Allah kahretsin hayvana eziyet ediyorsun." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yetkilileri göreve davet ediyorum bu nasıl bir işkencedir. Hayvanı öldürecek neredeyse." yorumunu yaptı.
MASTECHEF MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu, Mengen'de dünyaya geldi. 3 ablası olan Murat Özdemir, aşçı bir aileden gelmektedir. 13 yaşında Kalyon Otel'de çalışmaya başlayan Özdemir, sonrasında Swissotel'de çalıştı.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ÇALIŞTI
MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı.
ÇIRAĞAN OTELİ'NDEN ATILDI
Murat Özdemir, 200 yılından 2002 yılına kadar Çırağan Oteli'nde Tuğra Restoran'da soğuk meze şefi olarak çalıştı. Ancak Özdemir işten kovuldu. Kovulduktan sonra Antalya'da bulunan Kremlin Palace WOW Otel'de İtalyan mutfağı şefi olarak çalışmaya başladı.Buradan da ayrılan Murat, Anlatya'da kendisine ait 'Bolulu Murat Şefin Köftecisi' isimli bir köfteci dükkanı açtı. Ardından pideci, nargile kafe ve Türk yemekleri restoranı da açan ve işeleyen Murat Özdemir'in işleri kötü gitmeye başlayınca 4 dükkanı da satarak İstanbul'a yerleşti.
PAZARCILIK YAPTI
Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Zeytinyağlı yiyecekler satan MasterChef Murat bir süre sonra bu işi de bıraktı.
YEMEKTEYİZ'DEN KOVULDU
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz adlı yemek programına katılan ve tepkilere neden olan sözleri nedeniyle eleştirilen Murat Özdemir, programın finalinde programın sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından kovuldu.
ÖZEL HAYATI
MasterChef Murat olarak bilinen Murat Özdemir 3 kez evlendi. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızı bulunmaktadır.
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Televizyon programına çıktı diye zırt pırt bu pislikleri buraya taşımanın gereği varmı..?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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3 esinede sahip cikamamis.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu şizofren adam acilen tımarhaneye yatırılmalı.Cevap Yaz 24 Yayından Kaldır
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hayvanlar benim sessiz kullarımdır, şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar.Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır