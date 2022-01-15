MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? - Haberler
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MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?

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MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Merakla beklenen Masterchef yarışması finaline gelindi. Finali yükselme hakkını Hasan ve Eren kazandı. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? İşte detaylar...

GAZİANTEP (Haberler.com) - Masterchef birincisi kim oldu? sorusu gündem konusu oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu gece TV8'de Masterchef 2022 Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada şampiyon canlı yayında belli oluyor. İşte detaylar...

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

  • Anadolu
  • Altı Ezmeli
  • Kapadokya

Eren'in menüsü:

  • Urla
  • Antep
  • Anadolu

Puan Durumu

  • Eren: 84 Puan
  • Hasan: 82 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.

2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

  • Deniz Mahsulü Connoli
  • Atlas
  • Churros

Eren'in menüsü:

  • Doğa
  • Zarzuela
  • Külah

Puan Durumu

  • Eren: 108 Puan
  • Hasan: 103 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Hasan'ın başlangıç tabağı - Deniz Mahsulü Connoli

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Eren'in başlangıç tabağı - Doğa

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Hasan'ın ana yemek tabağı - Atlas

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Eren'in ana yemek tabağı - Zarzuela

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Hasan'ın tatlı tabağı - Churros

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Eren'in tatlı tabağı - Külah

3. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.

Hasan'ın menüsü:

  • Hayat

Eren'in menüsü:

  • Bostan

Puan Durumu

  • Eren: 134 Puan
  • Hasan: 127 Puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 8 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 9, Hasan'a 8 puan verdi.

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu?Eren'in ve Hasan'ın imza tabağı

Masterchef şampiyonu bu gece TV8'de canlı yayında belli oluyor. Eren mi Hasan mı şampiyon olacak. Birazdan şampiyon isim belli olacak.

Güncel puan durumu:

  • Eren: 134 Puan
  • Hasan: 127 Puan

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MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Merakla beklenen Masterchef yarışması finaline gelindi. Finali yükselme hakkını Hasan ve Eren kazandı. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? İşte detaylar...

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