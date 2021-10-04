MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli ola çiftten kötü haber geldi.

EVLERİ AYIRDILAR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.

TEMMUZ AYINDA TATİL YAPMIŞLARDI

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutlu karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı. İkili, son tatillerinin ardından birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı.

Boşanma iddiasının ardından taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi.

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