Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu 10 Eylül Perşembe?

Yeni haftanın kaptanları MasterChef sahnesinde yerlerini aldı ve takımlar, ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet sergiledi. Yarışmacılar şeflerin talebi üzerine balık temalı tariflerle hünerlerini gösterdi. Kaybeden ekibi, bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra potaya aday çıkarma süreci bekliyor.

MASTERCHEF'TE HEYECAN DOLU TAKIM MÜCADELESİ

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununun sonucu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında detaylar paylaşılacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekipten yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Henüz bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli değil.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan potaya çıkan isimler belli oldu:

1. Nisa

2. Ayla

İkinci dokunulmazlık oyunundan sonra yeni eleme adayları da netleşecek.