MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Ayyüce hayat hikayesi! MasterChef Ayyüce Instagram hesabı! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Ayyüce Kamit, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Ayyüce, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayyüce'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve MasterChef Ayyüce Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Ayyüce, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Ayyüce Kamit MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Ayyüce hayat hikayesi ve MasterChef Ayyüce Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Ayyüce'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.

MasterChef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başardı.

MASTERCHEF AYYÜCE MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Ayyüce Kamit'in üçlü düelloda rakipleri, Halit Karaman ve Mohammad Ayad idi. Yarışmacılardan istenen yemek ise Fransız soğan çorbası idi. Ayyüce Kamit, 40 dakikalık sürenin sonunda en iyi tabağı hazırlayarak MasterChef Türkiye'nin final turuna çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF AYYÜCE INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@ayyucekamit" hesabından yapılan paylaşımlar: