Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosunda dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam'ın özel hayatı da yarışmaya dahil olmasıyla gündem oldu. Araz Aknam'ın, voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu öğrenildi. Masterchef Araz Aknam'ın eşi kim? Ecem Alıcı kimdir soruları merak ediliyor.

MASTERCHEF ARAZ AKNAM'IN EŞİ KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'ye sonradan dahil olan ve performansıyla kısa sürede dikkat çeken Araz Aknam'ın voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu ortaya çıktı. Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı, bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymiş. Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor. Çift, haziran ayında dünyaevine girdi.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türk'tür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika'ya taşınmıştır. Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı giydi. MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.

ECEM ALICI KİMDİR?

2011 Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Yıldız Kız millî takımının da önemli bir parçasıydı. İki sezon TVF Spor Lisesi'nde smaçör olarak oynayan Ecem Alıcı, 2013-14 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi sezonunda Çanakkale Belediyesi'nde forma giydikten sonra, 2015-16 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştır.

2018-19 Sultanlar Ligi sezonunda Aydın BB'ye transfer olmuştur.

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