Massachusetts Eyalet Temsilciliğine aday Türk siyasetçiden ABD'deki Türklere "sesinizi duyurun"...
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Massachusetts Eyalet Temsilciliğine aday Türk siyasetçiden ABD'deki Türklere "sesinizi duyurun"...

ABD Massachusetts'te Demokrat Parti'den Eyalet Temsilciliği aday adayı olan Türk kökenli Ceylan Rowe, Amerika'da yaşayan Türklere "seçimlerde oy kullanıp, seslerini duyurma" çağrısı yaptı.

10.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:19

ABD Massachusetts'te Demokrat Parti'den Eyalet Temsilciliği aday adayı olan Türk kökenli Ceylan Rowe, Amerika'da yaşayan Türklere "seçimlerde oy kullanıp, seslerini duyurma" çağrısı yaptı.

38 yaşındaki Rowe, AA muhabirine, siyasete giriş hikayesini, hedeflerini ve Türk toplumuyla ilgili değerlendirmelerini anlattı.

Annesinin Ankaralı, babasının da İzmirli olduğunu belirten Rowe, kendisinin de ABD'de doğup büyümesine rağmen çocukken hafta sonu gittiği Türk okulları ve Türkiye'de geçirdiği yaz tatilleri dolayısıyla Türkçeyi ve kültürünü unutmadığını söyledi.

Rowe, ABD'de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine eğitimini tamamlayarak, Kongrede staj yaptığını, daha sonra Massachusetts Göçmen ve Mülteci Ofisinde çalıştığını dile getirdi.

İki çocuğunun olduğunu aktaran Rowe, siyasete girişini ise şöyle anlattı:

"Geçen yaz, bazı şeyleri düşünüp sorgulamaya başladım. Massachusetts'te mesela çocuk evliliği yasal. Neden? Sağlık servisi çok pahalı. Neden? Ulaşım çok iyi değil. Neden? Göçmenler var. Göçmenleri mecliste hiç düşünmüyorlardı, bu da beni çok rahatsız ediyordu. Geçen sene doğum günüm olan 12 Kasım'da seçimlere aday oldum. 8 aydır eyalet temsilciliği için kampanya yapıyorum."

"Kampanyamda 'Türkiye'ye gidin bakın' diyorum"

Seçim sürecinde ABD'de bulunan Türklerin kendisine gerek gönüllü çalışarak gerekse de bağışta bulunarak çok yardım ettiğini vurgulayan Rowe, "Yani iyi bir şansım var ama ön seçimlere kadar kalan bu 8 haftada çok çalışmam lazım." dedi.

Rowe, Türkiye'de geçirdiği vakitlerin kendisi için çok faydalı olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Türkiye'ye gidip gelmem benim için çok faydalıydı. Türkiye'de hatırlıyorum, 20 sene önce yollar, otobanlar pek yoktu. Şimdi o kadar güzel ulaşım, metro var ki yani kampanyamda bunu söylüyorum, 'Türkiye'ye gidin, o altyapıya bakın' diye. Burada ulaşım çok iyi değil. Sağlık sistemi Türkiye'de bedava. Mesela bizim bir aile tanıdığımızın küçük kızı kansere yakalandı, Türkiye'de tedavi bedava. Burada sorduk, 'sigortan yoksa 1 milyon dolar' dediler. Bu konularda insanlara yardımcı olayım diye bu seçimlere girdim."

Türk olduğu için negatif şeyle karşılaşmadığını da kaydeden Rowe, aksine iyi tepkiler aldığını aktardı.

"Amerika'da liderlikte ve siyasette yeni insanlara ihtiyaç var"

Rowe, Amerika'da siyasi ve sosyal gelişmelere yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an Amerika'da aslında liderlikte ve siyasette yeni insanlara ihtiyaç var. İnsanlar acı çekiyor. George Floyd olayı, 'Siyahi Hayatlar Önemli' gösterileri niye oluyor? Aslında Amerika bir erime potası olması lazım. Dilinin, renginin, kökeninin fark etmeyeceği bir yer. Ama görüyoruz ki; siyahi, Müslüman insanlar kendilerini güvende hissetmiyor. İnsanlar 'Yeter artık' diyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu da sesimizi çıkararak, seçimlere girerek, oy vererek, siyasete dahil olarak yapmamız lazım."

Amerika'daki Türklere "seçimlerde oy kullanın, sesinizi duyurun" çağrısında bulunan Rowe, "İstiyorum ki Türkler siyasete girsin. Bu bizim için çok önemli. Türkler, Amerika'da önemli. Amerika'da insanların bizi bilmesi, sesimizin olması önemli. Kendimizle gurur duymamız önemli." dedi.

Rowe, şunları kaydetti:

"Benim mesajım; seçimlerin size etkisi çok olacak. Bana, 'ben siyasete girmek istemiyorum' diyorlar. ABD'deki Türkler, Türkiye'deki siyasete bakıyorlar ama gerçekten burada yaşıyorsak, buradaki eğitim, sağlık, iklim değişikliği üzerine kanunlar sizi daha fazla etkiliyor. Lütfen, bu nedenle sesinizi duyurun. Bu çok kolay aslında, siyasileri aramak, isteğinizi dile getirmek. Toplum olarak sesimizi kullanalım, sessiz olmayalım. Eyalette, Kongrede bizi tanısınlar, bu çok önemli."

Massachusetts Eyalet Temsilciliğine aday Türk siyasetçiden ABD'deki Türklere 'sesinizi duyurun'...

Kaynak: AA

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